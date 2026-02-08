ФОТО. Мама Мбаппе зарабатывает в Реале больше, чем Лунин
Мать Мбаппе зарабатывает в Реале больше, чем ряд игроков клуба
В соцсетях набирает обороты громкая информация, связанная с финансами мадридского «Реала» и семьей Килиана Мбаппе.
По данным медиа The Touchline, «Реал» ежегодно выплачивает матери французского форварда Файзе Ламари около 4,5 миллиона евро. Сообщается, что эта сумма превышает зарплаты сразу нескольких игроков основного состава мадридского клуба.
В частности, Ламари якобы зарабатывает больше, чем Андрей Лунин, Франко Мастантуоно, Рауль Асенсио, Фран Гарсия, Гонсало Гарсия, Браим Диас и Арда Гюлер.
Файза Ламари известна тем, что играет ключевую роль в карьере Мбаппе и представляет его интересы на переговорах с клубами. Именно она была одной из центральных фигур трансферной саги, которая завершилась переходом Килиана в «Реал».
Публикация уже вызвала бурную реакцию болельщиков в соцсетях, где пользователи активно обсуждают масштабы финансовых договоренностей вокруг звездного футболиста и его окружения.
