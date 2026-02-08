Сыграет ли Забарный? Известен состав ПСЖ на игру против Марселя
Матч 21 тура Лиги 1 начнется в 21:45 по киевскому времени
Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе французского «Пари Сен-Жермен» на матч 21-го тура Лиги 1 против «Марселя».
Игра состоится на арене «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.
На счету Ильи Забарного в этом сезоне 24 матча в составе «ПСЖ» и 1 забитый мяч.
Стартовые составы на матч ПСЖ – Марсель:
Le XI Parisien concocté par Luis Enrique. ⚔️#PSGOM I #Ligue1 pic.twitter.com/v3srV3VRnI— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 8, 2026
📋 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 🫡— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2026
👉 Voici le XI de départ marseillais aligné par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 ! #PSGOM pic.twitter.com/sV11sNjt8N
