Сыграет ли Забарный? Известен состав ПСЖ на игру против Марселя

Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе французского «Пари Сен-Жермен» на матч 21-го тура Лиги 1 против «Марселя».

Игра состоится на арене «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Ильи Забарного в этом сезоне 24 матча в составе «ПСЖ» и 1 забитый мяч.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Марсель: