  4. Сыграет ли Забарный? Известен состав ПСЖ на игру против Марселя
Франция
08 февраля 2026, 21:10 | Обновлено 08 февраля 2026, 21:11
Сыграет ли Забарный? Известен состав ПСЖ на игру против Марселя

Матч 21 тура Лиги 1 начнется в 21:45 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе французского «Пари Сен-Жермен» на матч 21-го тура Лиги 1 против «Марселя».

Игра состоится на арене «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Ильи Забарного в этом сезоне 24 матча в составе «ПСЖ» и 1 забитый мяч.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Марсель:

По теме:
ПСЖ – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Энрике в очередной раз решил разочаровать Забарного и порадовать Сафонова
Красная для Эндрика. Лион без Яремчука удержал победу в Лиге 1
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
