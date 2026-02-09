Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ювентус – Лацио – 2:2. Камбек синьоры. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Ювентус
08.02.2026 21:45 – FT 2 : 2
Лацио
Италия
09 февраля 2026, 03:13 | Обновлено 09 февраля 2026, 03:14
26
0

Смотрите видеообзор поединка Серии А

09 февраля 2026, 03:13 | Обновлено 09 февраля 2026, 03:14
26
0
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Лацио».

Поединок на стадионе «Альянц Стедиум» в Турине завершился ничьей – 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Старая синьора вырвала ничью на 90+6-й минуте благодаря голу Пьера Калулу, ассист на который отдал Жереми Богу.

Серия А 2025/26. 24-й тур, 8 февраля
Ювентус – Лацио – 2:2
Голы: Маккенни, 59, Калулу, 90+6 – Педро, 45+2, Исаксен, 47

Видеообзор

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Пьер Калулу (Ювентус), асcист Жереми Бога.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус), асcист Андреа Камбьязо.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио), асcист Данило Катальди.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио), асcист Даниэль Мальдини.
Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Педро Родригес Жереми Бога Лацио Ювентус - Лацио Уэстон Маккенни Пьер Калулу видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
