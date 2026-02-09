В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Лацио».

Поединок на стадионе «Альянц Стедиум» в Турине завершился ничьей – 2:2.

Старая синьора вырвала ничью на 90+6-й минуте благодаря голу Пьера Калулу, ассист на который отдал Жереми Богу.

Серия А 2025/26. 24-й тур, 8 февраля

Ювентус – Лацио – 2:2

Голы: Маккенни, 59, Калулу, 90+6 – Педро, 45+2, Исаксен, 47

Видеообзор