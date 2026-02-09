Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Силва признался, что означала победа Ман Сити над Ливерпулем
Англия
09 февраля 2026, 03:40 | Обновлено 09 февраля 2026, 03:41
Силва признался, что означала победа Ман Сити над Ливерпулем

Португалец поделился эмоциями после важной победы

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о своих эмоциях после выездной победы над «Ливерпулем» (2:1) в поединке 25-го тура АПЛ.

«Безусловно, этот стадион является для меня самым сложным во всей Премьер-лиге. Как правило, для большинства клубов ничья здесь считается достойным итогом, однако мы были нацелены на победу.

Когда мой удар достиг цели, я испытал огромную радость, но осознавал, что расслабляться рано. И Эрлингу [Холанду] удалось поставить победную точку.

Полагаю, каждый в команде отдавал себе отчет: поражение в этой встрече ставило крест на наших шансах в борьбе за титул. Мы ощущали острую необходимость в трех очках.

Этот успех возвращает нас в игру, надежда сохраняется. Мы намерены биться до последнего, но шесть баллов отставания никуда не делись, поэтому нужно продолжать трудиться.

Разумеется, мы довольны результатом, но этот выигрыш лишь компенсирует те очки, которые были потеряны ранее. На старте года мы выступили не лучшим образом, и это вызывает досаду. Мы могли бы находиться гораздо ближе к «Арсеналу».

Сегодня я по-настоящему счастлив, ведь победить на самой тяжелой арене Англии – это дорогого стоит», – цитирует португальца официальный сайт «горожан».

По теме:
Брайтон – Кристал Пэлас – 0:1. Первая победа в 2026. Видео гола и обзор
Кейн реализовал 100-й и 101-й пенальти в карьере
Энфилд стал 23-м стадионом, на котором Холанд забивал в АПЛ. Остался один
Бернарду Силва Манчестер Сити Ливерпуль Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Эрлинг Холанд
Михаил Олексиенко Источник: ФК Манчестер Сити
