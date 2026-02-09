Силва признался, что означала победа Ман Сити над Ливерпулем

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о своих эмоциях после выездной победы над «Ливерпулем» (2:1) в поединке 25-го тура АПЛ.

«Безусловно, этот стадион является для меня самым сложным во всей Премьер-лиге. Как правило, для большинства клубов ничья здесь считается достойным итогом, однако мы были нацелены на победу.

Когда мой удар достиг цели, я испытал огромную радость, но осознавал, что расслабляться рано. И Эрлингу [Холанду] удалось поставить победную точку.

Полагаю, каждый в команде отдавал себе отчет: поражение в этой встрече ставило крест на наших шансах в борьбе за титул. Мы ощущали острую необходимость в трех очках.

Этот успех возвращает нас в игру, надежда сохраняется. Мы намерены биться до последнего, но шесть баллов отставания никуда не делись, поэтому нужно продолжать трудиться.

Разумеется, мы довольны результатом, но этот выигрыш лишь компенсирует те очки, которые были потеряны ранее. На старте года мы выступили не лучшим образом, и это вызывает досаду. Мы могли бы находиться гораздо ближе к «Арсеналу».

Сегодня я по-настоящему счастлив, ведь победить на самой тяжелой арене Англии – это дорогого стоит», – цитирует португальца официальный сайт «горожан».