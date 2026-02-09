Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
09 февраля 2026, 03:32
0

Общая сумма затрат на трансфер игрока составила 41,13 млн евро

Рома потратила на трансфер Довбика гораздо больше, чем ожидалось
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Общая стоимость трансфера украинского нападающего Артема Довбика в «Рому» составила 41,113 млн евро, что делает его вторым самым дорогим приобретением в истории римского клуба – на одном уровне с Патриком Шиком и уступая только Тэмми Абрагаму.

Как сообщает источник, в соглашении с «Жироной» были предусмотрены бонусы и процент от будущей перепродажи, которые гарантировались испанской стороне. Именно поэтому в «Роме» решили сразу амортизировать всю сумму инвестиций, в которую также входят 1,6 млн евро комиссии агенту.

С момента перехода Довбик провел 3820 минут во всех турнирах за два сезона и забил 20 голов. Текущий сезон для форварда был существенно осложнен травмой сухожилия бедра и хирургическим вмешательством.

На Transfermarkt отмечается, что «Рома» летом 2024 года заплатила «Жироне» 30,5 миллионов евро, но эта сумма не учитывает все возможные бонусы и комиссии агентам.

Артем Довбик Рома Рим Жирона трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
