Рома потратила на трансфер Довбика гораздо больше, чем ожидалось

Общая стоимость трансфера украинского нападающего Артема Довбика в «Рому» составила 41,113 млн евро, что делает его вторым самым дорогим приобретением в истории римского клуба – на одном уровне с Патриком Шиком и уступая только Тэмми Абрагаму.

Как сообщает источник, в соглашении с «Жироной» были предусмотрены бонусы и процент от будущей перепродажи, которые гарантировались испанской стороне. Именно поэтому в «Роме» решили сразу амортизировать всю сумму инвестиций, в которую также входят 1,6 млн евро комиссии агенту.

С момента перехода Довбик провел 3820 минут во всех турнирах за два сезона и забил 20 голов. Текущий сезон для форварда был существенно осложнен травмой сухожилия бедра и хирургическим вмешательством.

На Transfermarkt отмечается, что «Рома» летом 2024 года заплатила «Жироне» 30,5 миллионов евро, но эта сумма не учитывает все возможные бонусы и комиссии агентам.