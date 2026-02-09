8 февраля 2026 года «Брайтон» и «Кристал Пэлас» сыграли матч 25-го тура АПЛ.

Поединок на стадионе «Амекс» завершился победой гостей – 1:0.

Эта победа стала для орлов первой в 2026 году и первой за последние 13 матчей.

Английская Премьер-лига. 25-й тур, 7 февраля

Брайтон – Кристал Пэлас – 0:1

Голы: Сарр, 61

Видеообзор