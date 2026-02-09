Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Брайтон – Кристал Пэлас – 0:1. Первая победа в 2026. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Брайтон
08.02.2026 16:00 – FT 0 : 1
Кристал Пэлас
Англия
09 февраля 2026, 02:59
Брайтон – Кристал Пэлас – 0:1. Первая победа в 2026. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

Брайтон – Кристал Пэлас – 0:1. Первая победа в 2026. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля 2026 года «Брайтон» и «Кристал Пэлас» сыграли матч 25-го тура АПЛ.

Поединок на стадионе «Амекс» завершился победой гостей – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эта победа стала для орлов первой в 2026 году и первой за последние 13 матчей.

Английская Премьер-лига. 25-й тур, 7 февраля
Брайтон – Кристал Пэлас – 0:1
Голы: Сарр, 61

Видеообзор

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас), асcист Эванн Гессан.
Силва признался, что означала победа Ман Сити над Ливерпулем
ПСЖ – Марсель – 5:0. Дубль Дембеле. Видео голов и обзор матча
Ювентус – Лацио – 2:2. Камбек синьоры. Видео голов и обзор матча
Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига видео голов и обзор Исмаила Сарр
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
