08.02.2026 16:00 – FT 0 : 1
Англия09 февраля 2026, 02:59 |
6
0
Брайтон – Кристал Пэлас – 0:1. Первая победа в 2026. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
09 февраля 2026, 02:59 |
6
0
8 февраля 2026 года «Брайтон» и «Кристал Пэлас» сыграли матч 25-го тура АПЛ.
Поединок на стадионе «Амекс» завершился победой гостей – 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Эта победа стала для орлов первой в 2026 году и первой за последние 13 матчей.
Английская Премьер-лига. 25-й тур, 7 февраля
Брайтон – Кристал Пэлас – 0:1
Голы: Сарр, 61
Видеообзор
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас), асcист Эванн Гессан.
