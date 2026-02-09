Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 64 минуты Сикана. Андерлехт проиграл Генке
Бельгия
64 минуты Сикана. Андерлехт проиграл Генке

Завершились 4 матча чемпионата Бельгии

64 минуты Сикана. Андерлехт проиграл Генке
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялись матчи 24-го тура чемпионата Бельгии.

В Лиге Жупиле в этот день было сыграно 4 поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Андерлехт с Даниилом Сиканом на выезде проиграл Генку, 0:2) – украинский форвард вышел в основе своей команды, но за 64 минуты на поле не отличился ничем полезным.

Брюгге дома разгромил Стандард, а Юнион добыл минимальную волевую победу над Ла-Лувьером. Победный гол забил экс-игрок луганской Зари Гильерме Смит.

Лига Жупиле 2025/26. 24-й тур, 8 февраля

Генк – Андерлехт – 2:0
Голы: Йира Сор, 68, Робин Мирисола, 84

Юнион Сент-Жилуаз – Ла-Лувьер – 2:1
Голы: Роб Схофс, 45+2, Гильерме Смит, 82 – Африейе, 5

Брюгге – Стандард – 3:0
Голы: Николо Трезольди, 34, Дэвид Бейтс, 45 (автогол), Хоэль Ордоньес, 47

Мехелен – Антверпен – 2:0
Голы: Мирон ван Бредероде, 11, Кеано Ванрафелгем, 65

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Гильерме Смит (Юнион Сент-Жилуаз), асcист Mateo Biondic.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Роб Схофс (Юнион Сент-Жилуаз).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Jerry Afriyie (Ла Лувьер).
чемпионат Бельгии по футболу видео голов и обзор Даниил Сикан Генк Андерлехт Юнион Сент-Жилуаз Ла-Лувьер Брюгге Стандард Мехелен Антверпен Гильерме Смит
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус
