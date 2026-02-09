64 минуты Сикана. Андерлехт проиграл Генке
Завершились 4 матча чемпионата Бельгии
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялись матчи 24-го тура чемпионата Бельгии.
В Лиге Жупиле в этот день было сыграно 4 поединка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Андерлехт с Даниилом Сиканом на выезде проиграл Генку, 0:2) – украинский форвард вышел в основе своей команды, но за 64 минуты на поле не отличился ничем полезным.
Брюгге дома разгромил Стандард, а Юнион добыл минимальную волевую победу над Ла-Лувьером. Победный гол забил экс-игрок луганской Зари Гильерме Смит.
Лига Жупиле 2025/26. 24-й тур, 8 февраля
Генк – Андерлехт – 2:0
Голы: Йира Сор, 68, Робин Мирисола, 84
Юнион Сент-Жилуаз – Ла-Лувьер – 2:1
Голы: Роб Схофс, 45+2, Гильерме Смит, 82 – Африейе, 5
Брюгге – Стандард – 3:0
Голы: Николо Трезольди, 34, Дэвид Бейтс, 45 (автогол), Хоэль Ордоньес, 47
Мехелен – Антверпен – 2:0
Голы: Мирон ван Бредероде, 11, Кеано Ванрафелгем, 65
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист на правах аренды переберется в «Галатасарай»
Фреди Грим оценил дебют украинца