64 минуты Сикана. Андерлехт проиграл Генке

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялись матчи 24-го тура чемпионата Бельгии.

В Лиге Жупиле в этот день было сыграно 4 поединка.

Андерлехт с Даниилом Сиканом на выезде проиграл Генку, 0:2) – украинский форвард вышел в основе своей команды, но за 64 минуты на поле не отличился ничем полезным.

Брюгге дома разгромил Стандард, а Юнион добыл минимальную волевую победу над Ла-Лувьером. Победный гол забил экс-игрок луганской Зари Гильерме Смит.

Лига Жупиле 2025/26. 24-й тур, 8 февраля

Генк – Андерлехт – 2:0

Голы: Йира Сор, 68, Робин Мирисола, 84

Юнион Сент-Жилуаз – Ла-Лувьер – 2:1

Голы: Роб Схофс, 45+2, Гильерме Смит, 82 – Африейе, 5

Брюгге – Стандард – 3:0

Голы: Николо Трезольди, 34, Дэвид Бейтс, 45 (автогол), Хоэль Ордоньес, 47

Мехелен – Антверпен – 2:0

Голы: Мирон ван Бредероде, 11, Кеано Ванрафелгем, 65