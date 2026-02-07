У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация

Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

По данным источника, после скандала с польским игроком, из-за которого Михаил Мудрик получил 28-дневный бан на основном аккаунте FACEIT, он продолжил играть на платформе со смурф-аккаунта под ником «KOLOMOISKIY_».

Такое использование альтернативного профиля во время дисквалификации нарушает правила платформы. В случае подтверждения нарушения Мудрик рискует получить пожизненный бан смурф-аккаунта и дополнительный месяц блокировки основного профиля.