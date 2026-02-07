Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 февраля 2026, 21:10 | Обновлено 07 февраля 2026, 22:12
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация

Игрока могут навсегда заблокировать на платформе FACEIT

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

По данным источника, после скандала с польским игроком, из-за которого Михаил Мудрик получил 28-дневный бан на основном аккаунте FACEIT, он продолжил играть на платформе со смурф-аккаунта под ником «KOLOMOISKIY_».

Такое использование альтернативного профиля во время дисквалификации нарушает правила платформы. В случае подтверждения нарушения Мудрик рискует получить пожизненный бан смурф-аккаунта и дополнительный месяц блокировки основного профиля.

киберспорт скандал Михаил Мудрик CS2
Дмитрий Олийченко Источник: Брутальный футбол
androma
І що ж тепер Міша буде робити якщо  і другий акаунт заблокують. Це ж буде катастрофа
Ответить
+5
Saar
Тупішого ще не бачив.
Ответить
+3
Денис Брегін
Яке воно стеліпане,ця міша
Ответить
+2
MCD-MEL
яке горе)
Ответить
+2
С Пп
Ой дурак 
Ответить
+1
Walentin86
нік зачетний)
Ответить
+1
Ogr
Ебобо... двоюродный брат Чебурашки..
Ответить
0
Falko
Це ж треба, вже до Олійника ця риба другої свіжості доплила. Бо народ уже встиг забути, що Міша взагалі грається в кампутер.
Ответить
0
Forvard001
І щоб робити українському народові?як йому допомогти?
Ответить
0
RomеоBoss
Та ему мені здається на 💩
Ответить
0
