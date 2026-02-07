Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
07.02.2026 16:00 – FT 7 : 2
Динамо Тбилиси
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 17:49 | Обновлено 07 февраля 2026, 18:19
1405
12

Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо

Донецкая команда продолжает готовится к возобновлению сезона

12 Comments
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталье провел спарринг с «Динамо» Тбилиси.

Матч начался с результативной атаки грузинской команды, которую точным ударом завершил Хараишвили.

После пропущенного гола «горняки» завладели тотальным территориальным преимуществом и практически не выпускали соперников со своей половины поля. Счет сравнял Элиас, который точным ударом замкнул прострел Эгиналду. А вскоре второй мяч оказался в воротах «Динамо»: Угрехелидзе отдал передачу назад на Макацария, а голкипер этого не ожидал и не сумел предотвратить курьезный гол.

В конце первого тайма тбилисцы начали активнее прессинговать «оранжево-черных» и это принесло им результат. «Горняки» потеряли мяч перед своей штрафной и Осей нанес точный удар в незащищенные ворота. Но уже следующая атака «Шахтера» привела к пенальти в ворота «Динамо». С 11-тиметровой отметки точно пробил Бондаренко.

Во втором тайме «горняки» не ощутили какого-то сопротивления и забили еще четыре гола. Отметим дубль Назарины и первый гол за «Шахтер» в исполнении нигерийца Проспера. Еще одним взятием ворот отличился Феррейра.

Следующий спарринг «Шахтер» проведет 10 февраля. Соперником команды Арды Турана станет черкасский ЛНЗ.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Динамо» Тбилиси – 7:2

Голы: Элиас (17), Угрехелидзе (21, автогол), Бондаренко (44, пенальти), Назарина (48, 87), Феррейра (51), Проспер (63) – Хараишвили (2), Осей (42)

Предупреждения: Глущенко (74) – Харебашвили (56), Диаконидзе (86)

«Шахтер»: Ризнык (Твардовский, 46), Азаров (Педро Энрике, 46), Матвиенко (Фарина, 61), Грам (Бондарь, 46), Винисиус (Конопля, 46), Марлон (Изаки, 61), Эгиналду (Проспер, 61), Бондаренко (Назарина, 46), Феррейра (Невертон, 61), Элиас (Мейреллиш, 61).

«Динамо» Тбилиси (стартовый состав): Макацария, Гвасалия, Ломидзе, Угрехелидзе, Харебашвили, Нинуа, Осей, Йоро, Монтейру, Сирадзе, Хараишвили.

Анталья (Турция)

ШАХТЕР – ДИНАМО ТБИЛИСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

товарищеские матчи Динамо Тбилиси Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 12
Volk
Вміє Шахтар грати з Динамо
+15
New Zelander
Неймовірний Шахтар та неймовірна перемога! 
+15
Singularis
Очередной скальп общества Динамо
+14
Al Fredli
Нормально.Пристреливаются.
+10
KAA82
Проспера с дебютным 👍
+10
KAA82
Очень хорошо  👏
+10
New Zelander
Назарина - топ
+10
Oleksandr
Молодці! Мабуть забули гравцям Шахтаря сказати, що проти них грузинське Динамо, а не ОПЗЖ Суркіса 😅
+10
Singularis
А все колосы, рухи  и карпаты продули
+9
ТвояМамка
психанули
0
Эгоист
Пафосно лишили чести динамочку
-9
