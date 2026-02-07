Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Первый ассист в сезоне: Миколенко отдал голевую передачу в матче АПЛ
Англия
07 февраля 2026, 18:42
ВИДЕО. Первый ассист в сезоне: Миколенко отдал голевую передачу в матче АПЛ

Случилось это в поединке с «Фулхэмом»

ВИДЕО. Первый ассист в сезоне: Миколенко отдал голевую передачу в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отдал голевую передачу в игре с «Фулхэмом».

Поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги принимает стадион «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

На 75-й минуте матча с передачи украинского фулбека точным ударом отличился полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл. Для Миколенко это первое результативное действие в сезоне. На 19-й минуте встречи он забил в свои ворота.

❗️ ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота в матче АПЛ

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии
