ВИДЕО. Первый ассист в сезоне: Миколенко отдал голевую передачу в матче АПЛ
Случилось это в поединке с «Фулхэмом»
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отдал голевую передачу в игре с «Фулхэмом».
Поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги принимает стадион «Крейвен Коттедж» в Лондоне.
На 75-й минуте матча с передачи украинского фулбека точным ударом отличился полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл. Для Миколенко это первое результативное действие в сезоне. На 19-й минуте встречи он забил в свои ворота.
