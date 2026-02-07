Бруну Фернандеш совершил 200 результативных действий за МЮ в АПЛ
Вспомним рекордсменов «Манчестер Юнайтед» по скорости оформления 200 голевых действий в Премьер-Лиге
Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш совершил свое 200-е результативное действие за клуб в АПЛ.
Произошло это в матче 25-го тура, в котором команда Каррика дома одолела «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Вторым голом в составе победителей отличился именно Бруну Фернандеш.
В активе португальца теперь 104 гола и 96 ассистов за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Совершил португалец эти 200 голевых действий за 314 матчей.
Быстрее него эту отметку в составе «красных дьяволов» покорил только Уэйн Руни (295).
Игроки с наименьшим количеством сыгранных матчей, необходимых для 200 результативных действий за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
- 295 – Уэйн Руни (133 гола, 67 ассистов)
- 314 – Бруну Фернандеш (104 гола, 96 ассистов)
- 339 – Криштиану Роналду (144 гола, 56 ассистов)
- 393 – Дэвид Бекхэм (85 голов, 115 ассистов)
- 424 – Райан Гиггз (90 голов, 111 ассистов)
- 564 – Пол Скоулз (138 голов, 62 ассиста)
