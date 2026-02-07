Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Тоттенхэма первым в сезоне АПЛ получил две красные карточки
Англия
07 февраля 2026, 21:33 |
Вспомним игроков с наибольшим количеством штрафных очков в сезоне

Игрок Тоттенхэма первым в сезоне АПЛ получил две красные карточки
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро стал первым игроком в сезоне АПЛ, который получил две красные карточки.

Своим вторым удалением 27-летний аргентинец отметился в матче 25-го тура, в котором его «Тоттенхэм» проиграл в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

Теперь на счету Ромеро 16 штрафных баллов: за 8 желтых и 2 красные карточки.

Начисление штрафных баллов: желтая карточка – 1, вторая жёлтая карточка – 3, прямая красная карточка – 5.

Игроки с наибольшим количеством штрафных баллов в АПЛ в сезоне 2025/26:

  • 16 (8/2) – Кристиан Ромеро («Тоттенхэм Хотспур»)
  • 12 (7/1) – Мойзес Кайседо («Челси»)
  • 11 (6/1) – Кевин Шаде («Брентфорд»)
  • 10 (5/1) – Рейнилду Мандава («Сандерленд»)
  • 9 (6/1) – Каземиро («Манчестер Юнайтед»)

В скобках – количество желтых/красных карточек

Кристиан Ромеро Тоттенхэм Манчестер Юнайтед удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
