Игрок Тоттенхэма первым в сезоне АПЛ получил две красные карточки
Вспомним игроков с наибольшим количеством штрафных очков в сезоне
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро стал первым игроком в сезоне АПЛ, который получил две красные карточки.
Своим вторым удалением 27-летний аргентинец отметился в матче 25-го тура, в котором его «Тоттенхэм» проиграл в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.
Теперь на счету Ромеро 16 штрафных баллов: за 8 желтых и 2 красные карточки.
Начисление штрафных баллов: желтая карточка – 1, вторая жёлтая карточка – 3, прямая красная карточка – 5.
Игроки с наибольшим количеством штрафных баллов в АПЛ в сезоне 2025/26:
- 16 (8/2) – Кристиан Ромеро («Тоттенхэм Хотспур»)
- 12 (7/1) – Мойзес Кайседо («Челси»)
- 11 (6/1) – Кевин Шаде («Брентфорд»)
- 10 (5/1) – Рейнилду Мандава («Сандерленд»)
- 9 (6/1) – Каземиро («Манчестер Юнайтед»)
В скобках – количество желтых/красных карто
🟨 8— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) February 7, 2026
🟥 2
Cristian Romero is the only player to be sent off twice this season following his dismissal against Manchester United
The Tottenham captain also leads the Premier League for the worst disciplinary record in 2025/26, with eight yellow cards and two reds pic.twitter.com/v4CUkEokJz
