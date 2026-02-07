Главный тренер Аякса: «Мне еще нужно лучше узнать Зинченко»

Главный тренер «Аякса» Фреди Грим поделился мыслями о том, способен ли украинец Александр Зинченко стать одним из лидеров его команды.

«Лидером можно быть как благодаря стилю игры, так и благодаря спокойствию, которое ты демонстрируешь на поле. Существуют разные типы лидеров. Зинченко знает, чего хочет, за кого он будет играть, его переполняют амбиции. Но с другой стороны, мне еще нужно лучше его узнать», – цитирует Грима Ajax Show Time.

Зинченко подписал контракт с «Аяксом» на полгода. Его трансфер из лондонского «Арсенала» обошелся амстердамскому клубу в 1.5 млн евро. По завершении текущего сезона стороны смогут продлить сотрудничество по взаимному согласию.

Сообщалось, что в «Арсенале» есть два игрока, которые скучают из-за перехода Зинченко в «Аякс».