Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер Аякса: «Мне еще нужно лучше узнать Зинченко»
Нидерланды
07 февраля 2026, 22:11 |
547
0

Главный тренер Аякса: «Мне еще нужно лучше узнать Зинченко»

Фред Грим – о лидерских качествах украинца

07 февраля 2026, 22:11 |
547
0
Главный тренер Аякса: «Мне еще нужно лучше узнать Зинченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер «Аякса» Фреди Грим поделился мыслями о том, способен ли украинец Александр Зинченко стать одним из лидеров его команды.

«Лидером можно быть как благодаря стилю игры, так и благодаря спокойствию, которое ты демонстрируешь на поле. Существуют разные типы лидеров. Зинченко знает, чего хочет, за кого он будет играть, его переполняют амбиции. Но с другой стороны, мне еще нужно лучше его узнать», – цитирует Грима Ajax Show Time.

Зинченко подписал контракт с «Аяксом» на полгода. Его трансфер из лондонского «Арсенала» обошелся амстердамскому клубу в 1.5 млн евро. По завершении текущего сезона стороны смогут продлить сотрудничество по взаимному согласию.

Сообщалось, что в «Арсенале» есть два игрока, которые скучают из-за перехода Зинченко в «Аякс».

По теме:
Аякс продемонстрировал видео тренировки Зинченко. Когда ждать дебюта?
Стало известно, когда Зинченко сможет дебютировать в составе Аякса
Источник: В Арсенале есть два игрока, грустящие из-за ухода Зинченко
Аякс чемпионат Нидерландов по футболу Александр Зинченко
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Футбол | 07 февраля 2026, 08:55 4
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны

Киевляне хотели подписать Коялипу

Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Футбол | 07 февраля 2026, 03:02 22
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?

Список возглавил Лионель Месси

Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Футбол | 07.02.2026, 17:49
Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Известный итальянский экс-форвард: «Довбик сильнее Лаутаро Мартинеса»
Футбол | 07.02.2026, 20:54
Известный итальянский экс-форвард: «Довбик сильнее Лаутаро Мартинеса»
Известный итальянский экс-форвард: «Довбик сильнее Лаутаро Мартинеса»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Бокс | 07.02.2026, 06:02
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
06.02.2026, 20:24
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 5
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем