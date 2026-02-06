Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 21:22 | Обновлено 06 февраля 2026, 22:24
2111
1

Известный в прошлом тренер и футболист об Инфантино

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер и футболист Йожеф Сабо раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за желание вернуть Россию в большой футбол.

«Инфантино – это такая сволочь! Он сидит на деньгах Федерации футбола москвы. И он ими подкормлен... Он проштовхнул это: «А может быть, быть или не быть». Его надо н***й гнать из этой ФИФА!

Гнать надо, потому что он – сучий сын. Вот и все, что я думаю. Я не думаю, что Европа согласится на такое. Никогда в жизни. Все в Европе, да и в мире, уже знают, что такое Россия», – сказал Сабо.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
avk2307
З цього вью не зрозуміло на що не погодиться Європа? Хто може пояснити? Не погодиться гнать Інфантіно?Чи не погодиться що Інфантіно сучий син?
