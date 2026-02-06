Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Известный в прошлом тренер и футболист об Инфантино
Известный украинский тренер и футболист Йожеф Сабо раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за желание вернуть Россию в большой футбол.
«Инфантино – это такая сволочь! Он сидит на деньгах Федерации футбола москвы. И он ими подкормлен... Он проштовхнул это: «А может быть, быть или не быть». Его надо н***й гнать из этой ФИФА!
Гнать надо, потому что он – сучий сын. Вот и все, что я думаю. Я не думаю, что Европа согласится на такое. Никогда в жизни. Все в Европе, да и в мире, уже знают, что такое Россия», – сказал Сабо.
