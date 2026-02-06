Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу лезть в эти дебри. Это вообще парадокс»
Чемпионат мира
06 февраля 2026, 13:43 |
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу лезть в эти дебри. Это вообще парадокс»

Специалист отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу лезть в эти дебри. Это вообще парадокс»
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный отреагировал на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в международный футбол

– Инфантино говорит, что дети не ответственны за действия лидеров страны, поэтому нужно допустить российскую молодежь, чтобы они играли, развивались. Можно ли сказать, что в этих словах за ширмой гуманности скрывается обычная манипуляция?

– Я не хочу лезть в эти дебры, сентиментальные вопросы: дети или не дети. Как наши дети, знающие, что война, могут играть на турнирах с российскими детьми? Хотя они ни в чем не повинны, но об этом не может быть пока речи.

Я не политик, чтобы разбираться, но против того, чтобы сейчас россию возвращали в международный спорт. Пусть остановят войну, пусть заберут свои войска, и на этом закончим все дела. А какой футбол сейчас может быть? Наша сборная не может играть в своей стране, а они хотят восстановить россию? Это вообще парадокс, – сказал Кварцяный.

По теме:
На матче Олимпиады вывесили флаг россии. На трибунах были Венс и Рубио
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Он максимально аморальный чудак»
Новая партия упакованных оккупантов. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Виталий Кварцяный ФИФА Джанни Инфантино сборная россии по футболу дисквалификация россии российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
