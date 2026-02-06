Реал против Челси. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

6 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 2024/25.

Во время жеребьевки были определены пары 16 участников 1/8 финала ЮЛУ. Также была определена дальнейшая сетка до конца турнира.

Плей-офф проходит в формате одноматчевых противостояний на вылет.

Самой интересной парой 1/8 финала по жребию стало противостояние: Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия).

Матчи 1/8 финала состоятся 24/25 февраля, а четвертьфиналы запланированы на 17/18 марта. Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловре в Ньоне (Швейцария) 17 и 20 апреля.

В 1/16 финала киевское Динамо U-19 уступило мадридскому Атлетико U-19 (2:6). Игра состоялась на стадионе Мардан в турецкой Анталье. Киевская команда пропустила 6 мячей. Богдан Редушко оформил дубль, однако Динамо выбыло из турнира ЮЛУ на стадии 1/16 финала.

Юношеская лига УЕФА 2025/26

Пары 1/8 финала (по сетке)

Интер (Италия) – Бетис (Испания)

Бенфика (Португалия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Атлетико Мадрид (Испания) – Маккаби Хайфа (Израиль)

Жилина (Словакия) – Брюгге (Бельгия)

Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия)

Айнтрахт (Германия) – Спортинг (Португалия)

Вильярреал (Испания) – Легия Варшава (Польша)

ПСЖ (Франция) – ХИК Хельсинки (Финляндия)

Инфографика