  4. Дубль Краснопира, гол Эмерллаху. Полесье разбило шведов на сборах в Испании
Товарищеские матчи
Полесье
06.02.2026 12:00 – FT 5 : 1
Хеккен
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 15:23 | Обновлено 06 февраля 2026, 15:24
Дубль Краснопира, гол Эмерллаху. Полесье разбило шведов на сборах в Испании

«Волки» убедительно обыграли «Хеккен»

ФК Полесье.

Житомирское Полесье продолжает готовиться ко второй части сезона УПЛ. Подопечные Руслана Ротаня проводят учебно-тренировочные сборы в Испании.

В пятницу, 6 февраля «волки» одержали убедительную победу над шведским футбольным клубом «Хеккен» (5:1) в контрольном поединке.

Подопечные Руслана Ротаня открыли счет в матче уже на 5 минуте, воспользовавшись ошибкой защитников соперника – дебютным голом за «волков» отличился Линдон Эмерллаху. А уже на 45+1 Игорь Краснопир удвоил преимущество своей команды после стандарта.

Во втором тайме Полесье не сбавляло обороты. Игорь Краснопир поразил ворота на 59 минуте, оформив дубль, а уже на 89 Мельник сделал результат разгромным – 4:0 в пользу волков.

Отличились «волки» и в третьем тайме встречи. Форвард Николай Гайдучик замкнул прострел от Томера Йосефи, сделав счет 5:0. Шведам удалось отыграть один мяч – 5:1 на табло. Весьма уверена победа Полесья.

Контрольные матчи. 6 февраля.

Полесье – Хеккен – 5:1

Голы: Эмерллаху, 5, Краснопир, 45+1, 59, Мельник, 89, Гайдучик, 95

Хеккен Игорь Краснопир Линдон Эмерллаху Николай Гайдучик учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Полесье Житомир
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
