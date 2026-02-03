AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!

Стартует третья неделя «Битвы редакций» с традиционно грандиозными призами для читателей!

Вторую неделю с результатом +1.11 флета выиграл betking. Ранее на сайте Sport.ua были опубликованы итоги второй недели «Битвы редакций», а также объявлены обладатели фрибетов и наушников AirPods 3.

Sport.ua с результатом в -2.45 флета получил просадку ниже, чем UA-Football (-2.10) и пропустит третью неделю. Вместо Sport.ua участие примет «Український футбол».

Sport.ua остается администратором конкурса, несмотря на вылет.

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования третьей недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3! А также продолжается гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26!

Список матчей для прогнозирования

Базовые матчи (выбирает Sport.ua):

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем (07.02. 14:30)

Ливерпуль – Манчестер Сити (08.02. 18:30)

Матчи, выбранные победителем предыдущей недели «Битвы редакций» – betking:

Севилья – Жирона (07.02. 19:30)

Ювентус – Лацио (08.02. 21:45)

Важно:

Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.

Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.

Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.

Каждый прогноз равен одному флету.

По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.

Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Команда (UA-Football или Український футбол) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Прогнозы редакций

UA-Football:

Игорь Семйон: Севилья – Жирона [Обе забьют – Да за 1.80], Ювентус – Лацио [Тотал меньше 2.5 за 1.66]

Борис Сорокин: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм [Обе забьют – Да за 1.62], Ливерпуль – Манчестер Сити [Фора Манчестер Сити (0) за 2.00]

Український футбол:

Андрей Пискун: Севилья – Жирона [Жирона не проиграет (X2) за 1.70], Ювентус – Лацио [Фора Ювентуса (-1) за 1.74]

Александр Травянка: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм [Обе забьют – Да за 1.62], Ливерпуль – Манчестер Сити [Фора Ливерпуля (0) за 1.74]

betking:

Михаил Кузьменко: Севилья – Жирона [Обе забьют – Да за 1.80], Ювентус – Лацио [Фора Ювентуса (-1) за 1.74]

Ярослав Перканюк: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм [Обе забьют – Да за 1.62], Ливерпуль – Манчестер Сити [Ничья за 3.80]

Что нужно сделать читателю:

Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: UA-Football, Український футбол или betking.

Пример комментария:

Севилья – Жирона [Жирона не проиграет (X2) за 1.70]

Ювентус – Лацио [Фора Ювентуса (-1) за 1.74]

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм [Обе забьют – Да за 1.62]

Ливерпуль – Манчестер Сити [Ничья за 3.80]

Победитель «Битвы редакций» – UA-Football.

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Итоги третей недели «Битвы редакций» с оглашением обладателей фрибетов и AirPods будут опубликованы вечером 9–10 февраля на сайте Sport.ua.

Первый конкурсный матч: Севилья – Жирона. Прогнозы участников

UA-Football – Игорь Семйон [Обе забьют – Да за 1.80]: «Атаку Жироны суперрезультативной не назовешь, хоть там и зажигают наши ребята. Лишь несколько команд в таблице Ла Лиги имеют меньший показатель забитых, чем каталонцы. Однако на матч с Севильей будет двойная мотивация: во-первых, в предыдущем туре Жирона не забивала и проиграла, во-вторых, уступила ей дома в первом круге. Севилья будет играть с позиции силы, потому что турнирное положение обязывает брать очки с прямым конкурентом. А Жирона будет жалить контратаками. Обе забьют».

Український футбол – Андрей Пискун [Жирона не проиграет (X2) за 1.70]: «На бумаге букмекеры отдают предпочтение хозяевам, но турнирная таблица намекает на равенство сил: Жирона занимает 11-е место, а Севилья идет 13-й. Каталонцам нужно срочно реабилитироваться перед болельщиками за досадную поражение в прошлом туре от Овьедо (0:1). Это был холодный душ, который должен встряхнуть команду Мичела и заставить играть более агрессивно. В Севилье же ситуация выглядит еще более шаткой. Их недавняя победа над Атлетиком не должна вводить в заблуждение, ведь перед этим были поражение от Сельты (0:1) и полный провал на собственном поле против Леванте со счетом 0:3. Оборона нервионцев остается одной из худших в лиге (33 пропущенных мяча), и это шанс для гостей. Учитывая нестабильность хозяев, коэффициент 1.77 на то, что Жирона не проиграет – это отличный вариант».

betking – Михаил Кузьменко [Обе забьют – Да за 1.80]: «Нашла коса камень», – так можно охарактеризовать этот поединок. И Севилья, и Жирона в этом сезоне переживают сложные времена. Хозяева никак не могут продемонстрировать стабильность в результатах, изо всех сил пытаются цепляться за спасительные очки, чтобы увеличить свой отрыв от зоны вылета. «Украинская» Жирона так же балансирует в статусе команды-лифта, которая ищет счастье в каждой игре, цепляется за любые очки, но часто больше разочаровывает своих фанатов, чем радует. Крайне неожиданное поражение от последней команды Ла Лиги Овьедо (0:1) о многом говорит. В этой паре я не вижу явного фаворита, поэтому больше ожидаю очередных огрехов линий защиты, которые должны привести к обмену голами».

Getty Images/Global Images Ukraine

Второй конкурсный матч: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Прогнозы участников

UA-Football – Борис Сорокин [Обе забьют – Да за 1.62]: «Медовый месяц Майкла Каррика продолжается. Юнайтед уже выиграл три матча подряд с новым-старым тренером, забив при этом восемь голов. Все эти победы были одержаны над командами из первой половины таблицы. МЮ идет на пользу отсутствие участия в каких-либо других турнирах – воскресные циклы позволяют Каррику тщательно изучать оппонентов и лучше готовить свою команду. В ближайшем туре АПЛ МЮ будет играть с Тоттенхэмом, командой-парадоксом. В «домашней» турнирной таблице АПЛ «шпоры» лишь 17-е, однако в «гостевой» – аж четвертые. Однако если смотреть на результаты Тоттенгема в лиге, можно схватиться за голову – лишь две победы в последних 15 матчах. Смогут ли шпоры победить на Олд Траффорд? Бывает, что и корова летает, однако лучше все же сосредоточиться на результативности – Тоттенхэм забивал не менее двух голов в последних четырех матчах, а Юнайтед – в последних трех. Ставка – обе команды забьют».

Український футбол – Александр Травянка [Обе забьют – Да за 1.62]: «Турнирная пропасть между командами (6-е место МЮ против 14-го у Тоттенхэма) обманчива. Команда Каррика набрала бешеное темп в последних матчах, одолев лидеров Арсенал (3:2) и Сити (2:0), но в обороне до сих пор хаос – 34 пропущенных мяча, уровень середняков. Тоттенхэм, несмотря на кризис, стабильно огрызается голами даже в проигрышных матчах (2:3 с Борнмутом, 1:2 с Вест Хэмом, 2:2 с Бернли). Лондонцам нечего терять, поэтому они будут играть открыто. Учитывая атакующий потенциал обеих сторон и проблемы в защите, обмен голами здесь неизбежен».

betking – Ярослав Перканюк [Обе команды забьют – Да за 1.62]: «Парень, который ждет пять побед подряд МЮ, чтобы наконец сбрить свои волосы, как по мне, может наконец чувствовать себя уверенно, ведь его любимцы сейчас имеют уже три подряд триумфа. Крайний успех красных дьяволов над Фулхэмом был непростым, фортуна и гол Шешко на 90+4-й минуте принесли команде Каррика желанные три очка. Тоттенхэм тоже наконец демонстрирует стабильность в результатах. Шпоры в Лиге чемпионов вообще в топ-8 завершили групповой этап, в АПЛ сыграли дважды подряд по 2:2 с Бернли и Ман Сити – одинаковые результаты, но очень разные по содержанию, учитывая уровень оппонентов. Поэтому в дуэли с другим представителем Манчестера однозначно стоит ожидать обмена голами » по крайней мере статистика намекает нам на это».

Getty Images/Global Images Ukraine

Третий конкурсный матч: Ювентус – Лацио. Прогнозы участников

UA-Football – Игорь Семйон [Тотал меньше 2.5 за 1.66]: «Для Маурицио Сарри Юве – острый раздражитель. Но актуально ли это для Лацио? Кажется, что команда не контролируется наставником на сто процентов, поэтому здесь бы просто сохранить лицо. Орлы не против были бы закрыться на своей половине поля. Но Ювентус готов к такому сценарию. Все, что нужно Старой синьоре – один-единственный момент. Что-что, а его находить Юве умеет. Намечается победа Ювентуса, но мы ставим на менее чем 2,5 гола в матче».

Український футбол – Андрей Пискун [Фора Ювентуса (-1) за 1.74]: «Ювентус» не имеет права оступаться, если хочет сохранить хоть какие-то шансы догнать «Интер», который оторвался уже на 10 очков в борьбе за Скудетто. И дома старая синьора выглядит очень убедительно: в последнем туре они уверенно разобрались с принципиальным Наполи (3:0), а чуть ранее уничтожили Кремонезе (5:0) и Сассуоло (3:0). Минимальное поражение от Кальяри (0:1) между этими матчами выглядит как досадная случайность на выезде, на которую команда правильно отреагировала. Лацио же сейчас крайне нестабилен. Хотя римляне и выиграли перестрелку в Дженоа (3:2), их игра в защите вызывает вопросы. Чего стоят только позорные 0:3 от скромного Комо и беззубая ничья с Лечче (0:0) перед этим. С такой обороной против разъяренного Юве в Турине ловить нечего».

betking – Михаил Кузьменко [Фора Ювентуса (-1) за 1.74]: «В этой дуэли Ювентус для меня явный фаворит. Во-первых, старая синьора за последние десять матчей только один раз оступилась, сенсационно проиграв Кальяри (0:1). Во-вторых, дома Юве до сих пор не знает горечи поражений в этом сезоне во всех турнирах. В-третьих, Лацио в последний раз побеждал черно-белых на их поле в далеком 2019 году, пять подряд фиаско. Ну и в-четвертых, Ювентус сейчас в лучшей форме, демонстрирует неплохую результативность в ключевых поединках, если вспомнить тот же триумф 3:0 против Наполи или 2:0 против Бенфики. Поэтому без колебаний поставлю на уверенный триумф коллектива Спалетти с форой (-1) по коэффициенту 1,74».

Getty Images/Global Images Ukraine

Четвертый конкурсный матч: Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогнозы участников

UA-Football – Борис Сорокин [Фора Манчестер Сити (0) за 2.00]: «В эпоху противостояний великих команд Клоппа и Гвардиолы 2018–2022 годов встречи Ливерпуля с Ман Сити были настоящей борьбой на острие ножа. Интенсивность и совершенство достигали своих пределов, и только одна ошибка или результативное действие могли определить судьбу всего матча или даже чемпионства. Сейчас Ливерпуль, уже под руководством Слота, и Сити все еще под Гвардиолой, не демонстрируют такую безупречность и управляемость, как в прошлые годы. У Ливерпуля лишь восьмая защита в лиге и далеко не лучшая атака, Сити удивляет потерями очков на ровном месте. И все же мощь Ман Сити порой впечатляет, а Ливерпуль в основном берет очки там, где это позволяет соперник. Ставка – победа Манчестер Сити с нулевой форой».

Український футбол – Александр Травянка [Фора Ливерпуля (0) за 1.74]: «Битва за шесть очков: Ман Сити пытается догнать Арсенал, а Ливерпуль – ворваться в топ-4. Мерсисайдцы сейчас просто неудержимы: 10 голов за два матча (разгромили Карабах 6:0 и Ньюкасл 4:1). На Энфилде они играют исключительно с позиции силы. Ман Сити же выглядит уязвимым. Недавние поражения от МЮ (0:2) и Буде-Глимт (1:3) обнажили проблемы гостей. Против такого Ливерпуля подопечным Гвардиолы будет крайне трудно устоять. Мой выбор – надежная Фора Ливерпуля (0) за 1.86».

betking – Ярослав Перканюк [Ничья за 3.80]: «Супервывеска, суперматч, супершанс для Арсенала в случае собственного успеха и мировой конкурентов на Энфилде уйти в отрыв. Здесь действительно имеем игру на три результата, как говорится, ведь предсказать нынешний нестабильный Ливерпуль крайне сложно, как и поверить в то, что коллектив Гвардиолы сможет без лишних нервов зацепиться за три очка. Ливерпуль традиционно силен дома, восемь подряд поединков не уступает. Сити в последний раз побеждал красных здесь в 2021 году, дважды расходился миром за последние пять визитов. Есть предчувствие, что на этот раз команды тоже могут поделить очки, трудно кому-то отдать явное преимущество в нынешней ситуации».

Getty Images/Global Images Ukraine

Линия и коэффициенты на матч Севилья – Жирона

Линия и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

Линия и коэффициенты на матч Ювентус – Лацио

Линия и коэффициенты на матч Ливерпуль – Манчестер Сити

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);

выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);

подписаны на Telegram-каналы UA-Football, Український футбол и betking.

Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 (дополнительный приз недели)

Участвуют все читатели, которые:

собрали больше прибыли, чем победитель недели «Битвы редакций»;

не обязательно правильно выбрали победителя «Битвы редакций».

победитель определяется отдельно в дополнительном конкурсе с помощью рандомайзера

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

По итогам четырех недель из всех прогнозистов, которые собрали наибольшую суммарную прибыль по флетам, проводится розыгрыш PlayStation через рандомайзер. Если ни один комментатор не превысил прибыль победителя «Битвы редакций» на какой-либо неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Результаты участников по итогам двух недель «Битвы редакций»

Правила публикации комментариев

От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).

Мульти-аккаунты строго запрещены.

Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.

Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.

Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.

Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.

Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.

Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.

Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.

Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.