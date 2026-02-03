Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 февраля 2026, 07:44 |
МИЧЕЛ: «Этот игрок многое дал футболу и сборной, он пример для Жироны»

Испанский тренер – о Касорле

МИЧЕЛ: «Этот игрок многое дал футболу и сборной, он пример для Жироны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о легендарном испанском футболисте Санти Касорле, который сейчас выступает за «Овьедо». Наставник отметил высокий уровень профессионализма хавбека и его влияние на команду, несмотря на возраст.

«Касорла – это талант, который никуда не исчезает. Игрок, который столько лет выступал на высшем уровне, всегда вызывает радость, когда видишь его на поле. Касорла многое дал и футболу, и сборной. Я ожидал, что он сможет играть: возможно, ноги уже не такие быстрые, но голова работает так же быстро. Его амбиции и желание продолжать карьеру заслуживают уважения.

Такие футболисты, как он или Стуани у нас, являются примером для «Жироны», – заявил Мичел.

Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Овьедо Санти Касорла
Дмитрий Олийченко Источник
