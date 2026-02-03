Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олег ШАНДРУК: «Я все же немного в футболе разбираюсь»
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 09:08
Коуч «Вереса» прокомментировал матч с «Иберией 1999»

ФК Верес. Олег Шандрук

Украинский тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал спарринг с «Иберией 1999», который завершился вничью со счетом 2:2:

«В целом, довольны спаррингом. Но не довольны результатом. Хотели победить. Хороший матч, выполнили запланированный объем работы. Поработали и физически, и тактически.

Насколько хорошо мы физически выглядели сегодня? На сборах нормально играть, не восстановившись полностью. Мы и после матча беговую работу дополнительно выполняли сегодня. Это понимают футболисты.

Несмотря на это, игра была довольно интенсивной. И это уже о нашей ментальности, которую тоже хочу отметить. Несмотря на отсутствие победы – я видел нашу настройку, стремление выиграть. Это важно. Верю, что такие наши старания будут приносить результат.

Естественно, что мы сыграли два разных тайма. Дали всем футболистам проявить себя. Это тоже нормальная практика для сборов. Всем стараемся давать равномерную физическую и эмоциональную нагрузку.

Смотрим, анализируем. Уже ближе к официальным матчам будем принимать решение, кто из игроков будет выполнять основные задачи именно в чемпионате.

Сейчас завершается третий тренировочный этап в Турции. Остались два тренировочных дня и игра с Динамо. Поэтому готовимся. Уже после Динамо команда получит выходной. А потом начнем заключительный этап подготовки».

товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Сергей Стень Иберия 1999 (Сабуртало)
Даниил Кирияка Источник: ФК Верес
