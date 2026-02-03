Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал получил предложение по испанцу. Руководство приняло решение
Испания
03 февраля 2026, 10:14 | Обновлено 03 февраля 2026, 10:18
362
0

Реал получил предложение по испанцу. Руководство приняло решение

Фран Гарсия мог продолжить карьеру «Борнмуте»

03 февраля 2026, 10:14 | Обновлено 03 февраля 2026, 10:18
362
0
Реал получил предложение по испанцу. Руководство приняло решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гарсия

Испанский фулбек мадридского «Реала» Фран Гарсия мог продолжить карьеру в «Борнмуте». Об этом сообщает Мигель Анхель Диас.

По информации источника, сам 26-летний футболист вступал за переход в клуб Английской Премьер-лиги, но руководство сливочных отклонило предложение «вишен».

В текущем сезоне Фран Гарсия провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» рассказали подробности о травме Беллингема.

По теме:
Один из лучших. Ванат продолжает преследовать Мбаппе в чемпионате Испании
Почти 50 млн. Кристал Пэлас второй раз в сезоне провел рекордный трансфер
Скрипник подтвердил. Талантливый игрок Динамо может присоединиться к Заре
Реал Мадрид Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фран Гарсия
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 03 февраля 2026, 09:00 0
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!

Редакция сайта Український футбол присоединяется к розыгрышу с UA-Football и betking!

Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Футбол | 03 февраля 2026, 08:12 3
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»

Президент киевлян рассказал, как в команде появился Шапаренко

ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
Футбол | 02.02.2026, 19:10
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»
Футбол | 03.02.2026, 07:19
ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»
ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 02.02.2026, 18:15
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 27
Футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 9
Футбол
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 12
Футбол
В УАФ обратились к сборной Украины после фиаско с Францией на Евро-2026
В УАФ обратились к сборной Украины после фиаско с Францией на Евро-2026
01.02.2026, 10:47 2
Футзал
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 16
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 32
Теннис
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем