Реал получил предложение по испанцу. Руководство приняло решение
Фран Гарсия мог продолжить карьеру «Борнмуте»
Испанский фулбек мадридского «Реала» Фран Гарсия мог продолжить карьеру в «Борнмуте». Об этом сообщает Мигель Анхель Диас.
По информации источника, сам 26-летний футболист вступал за переход в клуб Английской Премьер-лиги, но руководство сливочных отклонило предложение «вишен».
В текущем сезоне Фран Гарсия провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Реале» рассказали подробности о травме Беллингема.
