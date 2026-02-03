Реал получил предложение по испанцу. Руководство приняло решение

Испанский фулбек мадридского «Реала» Фран Гарсия мог продолжить карьеру в «Борнмуте». Об этом сообщает Мигель Анхель Диас.

По информации источника, сам 26-летний футболист вступал за переход в клуб Английской Премьер-лиги, но руководство сливочных отклонило предложение «вишен».

В текущем сезоне Фран Гарсия провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

