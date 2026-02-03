Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Один из лучших. Ванат продолжает преследовать Мбаппе в чемпионате Испании

Форвард сборной Украины имеет колоссальное влияние на результаты «Жироны» в Ла Лиге

Один из лучших. Ванат продолжает преследовать Мбаппе в чемпионате Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Испанский статистический портал StatsSegunda обновил рейтинг футболистов, которые имеют наибольшее влияние на результаты своих команд. Аналитики рассчитали количество очков, который принес каждый игрок благодаря своим результативным ударам.

Первое место продолжает удерживать форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который забил 22 гола в элитном дивизионе и принес королевскому клубу 15 баллов.

Среди главных конкурентов французского форварда место нашлось и игроку сборной Украины Владиславу Ванату. Нападающий «Жироны» записал на свой счет десять мячей, которые добавили в копилку каталонского клуба десять пунктов.

В матче 22-го тура, который состоялся 31 января, Ванат не сумел улучшить свои позиции из-за сенсационного поражения в противостоянии с аутсайдером чемпионата – команда Мичела уступила «Овьедо» со счетом 0:1.

Ванат присоединился к «Жироне» 1 сентября 2025 года из киевского «Динамо» за 15 миллионов евро (по данным Transfermarkt). В составе каталонского клуба украинский форвард провел 21 матч (восемь голов, один ассист).

Рейтинг футболистов Ла Лиги по влиянию на результаты своих команд:

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Жирона Килиан Мбаппе Реал Мадрид статистика рейтинг
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
