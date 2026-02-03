Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Талантливый 14-летний полузащитник мечтает попасть в сборную Украины
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 12:05 | Обновлено 03 февраля 2026, 13:30
Талантливый 14-летний полузащитник мечтает попасть в сборную Украины

Евгений Козачук находится в расположении первой команды криворожского «Кривбасса»

Талантливый 14-летний полузащитник мечтает попасть в сборную Украины
ФК Кривбасс Кривой Рог. Евгений Козачук

Полузащитник криворожского «Кривбасса» U-17, 14-летний Евгений Козачук рассказал о ходе зимних сборов в Испании и работе в расположении первой команды:

– Евгений, как проходит сбор?

– Все хорошо. Чувствую большую поддержку от тренеров и игроков главной команды «Кривбасса». Равняюсь на Максима Задераку. Он – настоящий лидер и на поле, и вне его. Его мышление и игра вдохновляют.

– Вероятно, эмоции после вызова на сборы с «Кривбассом» невероятные?

– Да, эмоции крутые. После того, как узнал об этом, конечно, волновалась. Однако со временем, с началом сборов, волнение прошло. Еще раз благодарю всех за поддержку. Она дала мне возможность тренироваться и играть в футбол.

– Какие задачи ставишь перед собой на будущее?

– Хочу еще больше работать и становиться все лучшей версией себя. Моя мечта – играть за национальную сборную Украины и главную команду «Кривбасса», в истории которого хотел бы оставить свое имя, – подытожил Козачук.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: ФК Кривбасс
