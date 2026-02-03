Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Украинской Премьер-лиги обратился в ФИФА из-за скандального легионера
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 12:19 | Обновлено 03 февраля 2026, 13:27
978
1

Клуб Украинской Премьер-лиги обратился в ФИФА из-за скандального легионера

Луан Кампос сначала поругался с «Вересом», а потом сбежал из турецкого «Сиваспора»

03 февраля 2026, 12:19 | Обновлено 03 февраля 2026, 13:27
978
1 Comments
Клуб Украинской Премьер-лиги обратился в ФИФА из-за скандального легионера
НК Верес Ровно. Луан Кампос

Ровенский «Верес» обратился в ФИФА из-за ситуации со скандальным бразильским вингером Луаном Кампосом, который регулярно саботировал подготовку в лагере команды, нарушал дисциплину и в конце концов покинул чемпионат Украины.

23-летний бразилец перебрался в Турцию, где договорился о сотрудничестве с «Сиваспором», однако и там надолго не задержался – Луан сбежал в Румынию в «Оцелул».

Теперь и ровенский клуб, и турецкий обратились в ФИФА и требуют от легионера возместить нанесенный ущерб:

«Кампос выделялся очень специфическим характером – полное отсутствие дисциплины, бытовая неаккуратность, нарушение режима, проблемы в личной жизни, склонность к лишнему весу и маниакальное пристрастие к деньгам.

Летом 2025-го «Верес» пытался найти консенсус с футболистом, но Луан поехал в Турцию. С тех пор продолжаются юридические баталии между Народным клубом и юристами бразильца – сейчас дело находится в ФИФА, а украинцы требуют от игрока сумму с шестью нулями», – сообщил источник.

В составе «Вереска» Луан провел 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Ранее президент НК Иван Надеин рассказывал, что его клуб сделает все возможное, чтобы привлечь Кампоса к ответственности за свои поступки.

По теме:
ФОТО. Работа Динамо на сборах. Начался новый тренировочный микроцикл
Футболист Вереса пытается разорвать контракт и покинуть чемпионат Украины
ФОТО. Как Шахтер провел тренировку перед первым зимним спаррингом
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Луан Кампос ФИФА
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»
Футбол | 03 февраля 2026, 07:19 2
ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»
ВАЛЕЕВ: «Надеюсь, Зинченко с Аяксом добьется успехов»

Для игрока сборной Украины есть возможность иметь постоянную игровую практику

Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03 февраля 2026, 07:22 9
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол

Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит

Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 02.02.2026, 18:15
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03.02.2026, 07:52
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Байер – Санут-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Футбол | 03.02.2026, 11:04
Байер – Санут-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Байер – Санут-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Компенсацію з 6-ю нулями після 1.Хитродупий бл.
Ответить
0
Популярные новости
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 9
Бокс
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 12
Футбол
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 16
Футбол
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем