Клуб Украинской Премьер-лиги обратился в ФИФА из-за скандального легионера

Ровенский «Верес» обратился в ФИФА из-за ситуации со скандальным бразильским вингером Луаном Кампосом, который регулярно саботировал подготовку в лагере команды, нарушал дисциплину и в конце концов покинул чемпионат Украины.

23-летний бразилец перебрался в Турцию, где договорился о сотрудничестве с «Сиваспором», однако и там надолго не задержался – Луан сбежал в Румынию в «Оцелул».

Теперь и ровенский клуб, и турецкий обратились в ФИФА и требуют от легионера возместить нанесенный ущерб:

«Кампос выделялся очень специфическим характером – полное отсутствие дисциплины, бытовая неаккуратность, нарушение режима, проблемы в личной жизни, склонность к лишнему весу и маниакальное пристрастие к деньгам.

Летом 2025-го «Верес» пытался найти консенсус с футболистом, но Луан поехал в Турцию. С тех пор продолжаются юридические баталии между Народным клубом и юристами бразильца – сейчас дело находится в ФИФА, а украинцы требуют от игрока сумму с шестью нулями», – сообщил источник.

В составе «Вереска» Луан провел 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Ранее президент НК Иван Надеин рассказывал, что его клуб сделает все возможное, чтобы привлечь Кампоса к ответственности за свои поступки.