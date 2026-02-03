Футболист Вереса пытается разорвать контракт и покинуть чемпионат Украины
Турецкий форвард Эрен Айдин не собирается играть в составе ровенского клуба
Форвард ровенского «Вереса» и сборной Турции U-23 Эрен Айдин намерен в одностороннем порядке разорвать контракт с народным клубом, чтобы покинуть чемпионат Украины.
Представители 22-летнего футболиста обратились в ФИФА, пытаясь сделать акцент на российско-украинской войне, которая негативно влияет на состояние легионера.
«Представители Айдина пытаются сделать акцент на том, что обстоятельства проживания в Украине ухудшаются. Они уже отправили соответствующие письма в клуб и ФИФА.
Проблема в том, что форвард подписал контракт уже после соответствующих изменений в документе ФИФА и теперь война в Украине не является надлежащим условием для приостановления контрактов с украинскими клубами.
Тем самым перед нами происходит очередная негативная ситуация, когда иностранцы манипулируют обстоятельствами в стране и пытаются выбить себе какую-то дополнительную выгоду: будь то повышение зарплаты или бесплатный трансфер», – сообщил источник.
Айдин перебрался в Премьер-лигу в сентябре прошлого года из турецкого «Галатасарая» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел десять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
