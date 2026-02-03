Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист Вереса пытается разорвать контракт и покинуть чемпионат Украины
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 13:13 | Обновлено 03 февраля 2026, 13:37
Футболист Вереса пытается разорвать контракт и покинуть чемпионат Украины

Турецкий форвард Эрен Айдин не собирается играть в составе ровенского клуба

Футболист Вереса пытается разорвать контракт и покинуть чемпионат Украины
НК Верес Ровно. Эрен Айдин

Форвард ровенского «Вереса» и сборной Турции U-23 Эрен Айдин намерен в одностороннем порядке разорвать контракт с народным клубом, чтобы покинуть чемпионат Украины.

Представители 22-летнего футболиста обратились в ФИФА, пытаясь сделать акцент на российско-украинской войне, которая негативно влияет на состояние легионера.

«Представители Айдина пытаются сделать акцент на том, что обстоятельства проживания в Украине ухудшаются. Они уже отправили соответствующие письма в клуб и ФИФА.

Проблема в том, что форвард подписал контракт уже после соответствующих изменений в документе ФИФА и теперь война в Украине не является надлежащим условием для приостановления контрактов с украинскими клубами.

Тем самым перед нами происходит очередная негативная ситуация, когда иностранцы манипулируют обстоятельствами в стране и пытаются выбить себе какую-то дополнительную выгоду: будь то повышение зарплаты или бесплатный трансфер», – сообщил источник.

Айдин перебрался в Премьер-лигу в сентябре прошлого года из турецкого «Галатасарая» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел десять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Эрен Айдин ФИФА
Николай Тытюк Источник: Telegram
Khafre
і що тепер скажуть люди, які критикують Суркіса, що той не підписує легіонерів?
Ось вам ще один приклад. 
тратиш гроші, а футболіст в будь який момент може звалити з країни
Ответить
+2
C.Пеклов
Презик ФІФИ говорить,що все покращується!А ти турок суперечиш йому!Тебе треба оштрафувати й накласти бан на твої трансфери!
Ответить
+1
