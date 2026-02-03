Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
Вячеслав СУРКИС: «Динамо отдаст все силы в матче против Атлетико»

Голкипер U-19 рассказал о подготовке к поединку Юношеской лиги УЕФА

Вячеслав СУРКИС: «Динамо отдаст все силы в матче против Атлетико»
ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Вратарь юношеской команды «Динамо» Вячеслав Суркис рассказал о подготовке и ожиданиях от матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против мадридского «Атлетико», который «бело-синие» проведут в среду, 4 февраля:

– Это будет для нас очень хороший опыт. Некоторые игроки уже второй год в команде, как я, а некоторые играют только первый год. Какое бы ни было название команды-соперника, на этой стадии оппоненты всегда сильные. Впрочем, и раньше, на предыдущих стадиях, тоже были хорошие команды. Будет очень интересно, готовимся, настраиваемся и будем делать всё ради победы.

– Вы целенаправленно готовитесь к матчу, который, хотя и будет для «Динамо» домашним, пройдет в турецкой Анталье. Чего от него ожидаете?

– Могу сказать, что мы будем отдавать все силы, чтобы выиграть и пройти дальше – это я вам обещаю.

– Обычно в своих матчах «Атлетико» много забивает, стоит ли ожидать результативной игры?

– Поскольку я вратарь, надеюсь, что мы в атаке сыграем результативно, а в защите – «на ноль» (улыбается).

– Чувствуете ли вы, что команде по силам пройти этого соперника и попасть в следующую стадию?

– Конечно. Всё зависит от нас. Соперник, действительно, хороший. Мы уважаем любую команду, против которой выходим играть, особенно в Юношеской лиге УЕФА. «Атлетико» Мадрид – это гранд европейского футбола, поэтому могу выразить только уважение. Но мы – «Динамо» Киев и, повторюсь, будем делать всё ради победы. Мы для этого сюда приехали, готовились к этому матчу, проводили по два тренировки в день и отдавали все силы.

– Могут ли погодные условия повлиять на предстоящую игру?

– Считаю, хоть дождь, хоть солнце, хоть снег – для нас это не важно. В таких матчах не смотришь на погоду – просто выходишь на поле и отдаешь все силы. Но если будет дождь, ничего страшного – мы уже к нему привыкли во время тренировок. Он здесь бывает по несколько раз в день, а однажды шел два дня подряд.

Динамо Киев Атлетико Мадрид учебно-тренировочные сборы Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА чемпионат Украины по футболу U-19 Атлетико Мадрид U-19 Динамо - Атлетико Вячеслав Суркис
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
