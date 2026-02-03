Левый Берег и Виктория Сумы провели результативный спарринг

Команды Первой лиги продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. «Левый Берег» и «Виктория» Сумы сыграли товарищеский матч.

Поединок прошел достаточно результативно. К 61-й минуте «Левый Берег» вел со счетом 3:0.

«Виктория» отыграла один мяч, но «Левый Берег» вернул разницу в счете. Оба гола забили игроки, находящиеся в своих командах на просмотре.

Товарищеский матч. 3 февраля

«Левый Берег» (Киев) – «Виктория» (Сумы) – 4:1

Голы: Воробчак (33), Галоян (49), Н.Волошин (61), ИНП (85) – ИНП (75)

«Левый Берег» (1 тайм): Жмурко, Соколов, Якимив, Самар, Сидней, Банада, Косовский, Воробчак, Шастал, Диего, Венделл.

«Левый Берег» (2 тайм): Механив, ИНП, Чепурный, Коваленко, Бонсу (Астахов, 80), ИНП, ИНП (Галас, 80), Тищенко (Криворучко, 80), В.Волошин, Галоян (ИНП, 80), Н.Волошин (Гуничев, 80).