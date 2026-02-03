Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег и Виктория Сумы провели результативный спарринг
Товарищеские матчи
Левый Берег
03.02.2026 12:00 – FT 4 : 1
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 февраля 2026, 15:03 |
231
1

Левый Берег и Виктория Сумы провели результативный спарринг

Поединок завершился победой киевского клуба со счетом 4:1

03 февраля 2026, 15:03 |
231
1 Comments
Левый Берег и Виктория Сумы провели результативный спарринг
ФК Виктория Сумы

Команды Первой лиги продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. «Левый Берег» и «Виктория» Сумы сыграли товарищеский матч.

Поединок прошел достаточно результативно. К 61-й минуте «Левый Берег» вел со счетом 3:0.

«Виктория» отыграла один мяч, но «Левый Берег» вернул разницу в счете. Оба гола забили игроки, находящиеся в своих командах на просмотре.

Товарищеский матч. 3 февраля

«Левый Берег» (Киев) – «Виктория» (Сумы) – 4:1

Голы: Воробчак (33), Галоян (49), Н.Волошин (61), ИНП (85) – ИНП (75)

«Левый Берег» (1 тайм): Жмурко, Соколов, Якимив, Самар, Сидней, Банада, Косовский, Воробчак, Шастал, Диего, Венделл.

«Левый Берег» (2 тайм): Механив, ИНП, Чепурный, Коваленко, Бонсу (Астахов, 80), ИНП, ИНП (Галас, 80), Тищенко (Криворучко, 80), В.Волошин, Галоян (ИНП, 80), Н.Волошин (Гуничев, 80).

По теме:
ВИДЕО. Неточный пас и ошибка Фесюна. Шахтер пропустил курьезный гол
Соперник из Гибралтара. Полесье проводит спарринг с клубом Европа
Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах. Видео голов и обзор (обновляется)
учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Виктория Сумы Левый Берег Киев Назарий Воробчак Симон Галоян Назар Волошин (Левый Берег)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фенербахче и Аль-Иттихад не успели совершить громкий обмен футболистами
Футбол | 03 февраля 2026, 14:14 0
Фенербахче и Аль-Иттихад не успели совершить громкий обмен футболистами
Фенербахче и Аль-Иттихад не успели совершить громкий обмен футболистами

Н'Голо Канте останется в чемпионате Саудовской Аравии, Юссеф Эн-Несири – в Турции

КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03 февраля 2026, 07:52 2
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»

Виталий – о диктаторе путине

Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03.02.2026, 07:22
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Футбол | 03.02.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
«Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино
Футбол | 03.02.2026, 12:25
«Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино
«Это позор». Маркевич жестко ответил президенту ФИФА Инфантино
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BUKO_CV
Ой буде заруба, тут три лідера БУКО ЧО і ЛБ, хто перше-друге місце візьме ХЗ
Ответить
0
Популярные новости
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 7
Футбол
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
02.02.2026, 19:10 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем