Шахтер – Зонненхоф Гросашпах. Текстовая трансляция. LIVE
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
03.02.2026 16:00 - : -
Зонненхоф Гроссашпах
03 февраля 2026, 15:57 | Обновлено 03 февраля 2026, 16:45
Шахтер – Зонненхоф Гросашпах. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

Шахтер – Зонненхоф Гросашпах. Текстовая трансляция. LIVE
Коллаж Sport.ua

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Зонненхоф Гросашпах» - 0:1

Голы: Кунде, 2

Предупреждения: Очеретько, 41 – Челикташ, 21, Айдонис, 40

«Шахтер»: Фесюн – Азарови, Матвиенко, Грамм, Петряк (Конопля, 30) – Изаки, Марлон (Очеретько, 30), Назарина – Невертон, Элиас (Мейреллиш 30), Лукас.

Запасные: Твардовский, Бондарь, Педриньо Азеведо, Винисиус, Фарина, Эгиналду, Криськив, Педриньо да Силва, Бондаренко, Алиссон, Проспер.

«Зонненхоф Гросашпах»: Ройле – Молинари, Айдонис, Нурай, Кунде – Янес, Челикташ – Тасделен, Штоппель, Подольский – Кляйншродт.

Запасные: Дювель, Айзеле, Ландвер, Майер, Михалик, Мистль, Поллекс, Ран, Шульц, Шварц.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

Во вторник, 3-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Шахтер» и немецкий «Зонненхоф Гросашпах». Матч пройдет в Антальи, на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Команда Арды Турана долго набирала физические кондиции на сборах, и наконец-то переходит к контрольным поединкам. До возобновления сезона остается не так уж и много времени. И первым соперником «горняков» будет один из лидеров Юго-Западной Региональной лиги Германии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Зонненхоф Гросашпах», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Шахтер Донецк
3 февраля 2026 -
16:00
Зонненхоф Гроссашпах
