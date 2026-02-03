Шахтер Донецк

Товарищеский матч.



«Шахтер» – «Зонненхоф Гросашпах» - 0:1

Голы: Кунде, 2

Предупреждения: Очеретько, 41 – Челикташ, 21, Айдонис, 40



«Шахтер»: Фесюн – Азарови, Матвиенко, Грамм, Петряк (Конопля, 30) – Изаки, Марлон (Очеретько, 30), Назарина – Невертон, Элиас (Мейреллиш 30), Лукас.

Запасные: Твардовский, Бондарь, Педриньо Азеведо, Винисиус, Фарина, Эгиналду, Криськив, Педриньо да Силва, Бондаренко, Алиссон, Проспер.



«Зонненхоф Гросашпах»: Ройле – Молинари, Айдонис, Нурай, Кунде – Янес, Челикташ – Тасделен, Штоппель, Подольский – Кляйншродт.

Запасные: Дювель, Айзеле, Ландвер, Майер, Михалик, Мистль, Поллекс, Ран, Шульц, Шварц.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

Во вторник, 3-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Шахтер» и немецкий «Зонненхоф Гросашпах». Матч пройдет в Антальи, на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Команда Арды Турана долго набирала физические кондиции на сборах, и наконец-то переходит к контрольным поединкам. До возобновления сезона остается не так уж и много времени. И первым соперником «горняков» будет один из лидеров Юго-Западной Региональной лиги Германии.

