Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фонсека прокомментировал переход Романа Яремчука в чемпионат Франции
Франция
03 февраля 2026, 15:22 |
1698
0

Фонсека прокомментировал переход Романа Яремчука в чемпионат Франции

Форвард сборной Украины покинул греческий «Олимпиакос» и присоединился к «Лиону»

03 февраля 2026, 15:22 |
1698
0
Фонсека прокомментировал переход Романа Яремчука в чемпионат Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал итоги трансферного окна, по итогам которого клуб приобрел несколько игроков, в том числе и форварда сборной Украины Романа Яремчука:

«Я очень доволен этим трансферным окном. Клуб сделал все, чтобы усилить команду. Нам нужен был нападающий, и пришел Роман: это игрок, которого я знаю и который может помочь команде.

К нам также присоединился Ноа Нарти (из «Брондбю»); он уже играл, и вы видели, что это качественный футболист. Ноам Камара (аренда из ПСЖ) усилит центр защиты: это молодой игрок с блестящим будущим. Думаю, с этими новыми приобретениями команда станет сильнее.

Роман Яремчук – настоящий нападающий, который очень качественно играет в штрафной. У нас нет игрока с такими характеристиками. Павел (Шульц – прим) не совсем подходит на эту роль, Эндрику это под силу, но Роман будет важен против команд, которые глубоко обороняются.

С ним у нас будет больше тактических вариантов. У нас теперь больше возможностей с Павлом, Романом и Эндриком. Это создает конкуренцию, и это позитивно влияет на команду.

У нас были трудные времена с ограниченным выбором. Сначала нам нужно вернуть травмированных игроков, и тогда, я не сомневаюсь, мы станем сильнее», – подытожил Фонсека.

Ближайший матч «Лиона» состоится в среду, 4 января – подопечные Паулу Фонсеки сыграют против ФК «Лаваль» в поединке 1/8 финала Кубка Франции. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

По теме:
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Фенербахче и Аль-Иттихад не успели совершить громкий обмен футболистами
Рома исключит Довбика из официальной заявки на матчи Лиги Европы
Лион Паулу Фонсека Роман Яремчук трансферы трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: ФК Лион
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Бокс | 02 февраля 2026, 15:42 3
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем

Александр поддержал украинского боксера после сенсационного поражения

Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Футбол | 03 февраля 2026, 07:47 3
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны

В услугах 23-летнего Константина Вивчаренко заинтересованы клубы из нескольких стран

Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 03.02.2026, 05:55
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Футбол | 03.02.2026, 14:05
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Байер – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
Футбол | 03.02.2026, 12:00
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает  
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 9
Бокс
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 7
Теннис
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 2
Бокс
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 5
Футбол
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 7
Футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 22
Футбол
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем