Фонсека прокомментировал переход Романа Яремчука в чемпионат Франции

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал итоги трансферного окна, по итогам которого клуб приобрел несколько игроков, в том числе и форварда сборной Украины Романа Яремчука:

«Я очень доволен этим трансферным окном. Клуб сделал все, чтобы усилить команду. Нам нужен был нападающий, и пришел Роман: это игрок, которого я знаю и который может помочь команде.

К нам также присоединился Ноа Нарти (из «Брондбю»); он уже играл, и вы видели, что это качественный футболист. Ноам Камара (аренда из ПСЖ) усилит центр защиты: это молодой игрок с блестящим будущим. Думаю, с этими новыми приобретениями команда станет сильнее.

Роман Яремчук – настоящий нападающий, который очень качественно играет в штрафной. У нас нет игрока с такими характеристиками. Павел (Шульц – прим) не совсем подходит на эту роль, Эндрику это под силу, но Роман будет важен против команд, которые глубоко обороняются.

С ним у нас будет больше тактических вариантов. У нас теперь больше возможностей с Павлом, Романом и Эндриком. Это создает конкуренцию, и это позитивно влияет на команду.

У нас были трудные времена с ограниченным выбором. Сначала нам нужно вернуть травмированных игроков, и тогда, я не сомневаюсь, мы станем сильнее», – подытожил Фонсека.

Ближайший матч «Лиона» состоится в среду, 4 января – подопечные Паулу Фонсеки сыграют против ФК «Лаваль» в поединке 1/8 финала Кубка Франции. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.