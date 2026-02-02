Во вторник, 3 февраля, состоится второй полуфинал Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первый поединок завершился победой «канониров» со счетом 2:3.

Арсенал

Чрезвычайно мощный сезон проводит лондонская команда. После 24-х туров Премьер-лиги на балансе клуба есть 53 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити» на данный момент составляет уже 6 очков. В Кубке Англии «канониры» одолели «Портсмут» и квалифицировались в 1/16 финала, где будут играть против «Уигана».

За 8 туров Лиги чемпионов англичанам удалось получить максимальные 24 балла, что обеспечило им 1-ю позицию общего зачета и место в 1/8 финала турнира. На пути к 1/2 Кубка лиги «Арсенал» выбил «Порт Вейл», «Брайтон» и «Кристал Пелас».

Челси

Не столь стабильные результаты демонстрируют действующие чемпионы мира, хотя после недавнего назначения Лиама Росеньора игра команды значительно улучшилась. В общей сложности, за 24 тура Премьер-лиги «синие» добыли в борьбе 40 очков, которые пока позволяют им находиться на 5-м месте турнирной таблицы. И от 3-го и от 9-го места команду отделяет 6 баллов. В Кубке Англии лондонцы одолели «Чарльтон» и прошли в 1/16, где будут играть с «Халл Сити».

В Лиге чемпионов Челси были менее успешными, однако 16 набранных пунктов все равно позволили им занять 6-ю позицию и квалифицироваться в 1/8 финала соревнований. По пути в 1/2 Кубка лиги «синие» одолели «Линкольн», «Вулвергемптон» и «Кардифф».

Личные встречи

В последних 10 поединках между клубами полное преимущество имеет «Арсенал». На балансе команды 7 побед, а еще 3 игры завершились вничью. В последний раз «Челси» побеждал в этом противостоянии еще в августе 2021 года.

Интересные факты

Победная серия «Челси» длится уже 5 матчей подряд.

«Арсенал» сохранил ворота сухими лишь в 2/7 предыдущих играх.

«Челси» в свою не пропускал только в 2/13 последних поединках.

Прогноз

Обе команды выйдут на поле с желанием показать лучший результат, поэтому победителя этого противостояния достаточно сложно спрогнозировать. Однако в последних играх у каждого из коллективов есть проблемы в обороне, поэтому я поставлю на то, что обе команды забьют (с коэффициентом 1.68 по линии БК betking).