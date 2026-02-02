Была договоренность с Реалом. Игрок Баварии определился со своим будущим

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
02 февраля 2026, 22:24 | Обновлено 02 февраля 2026, 22:26
432
0

Дайо Упамекано решил остаться в Мюнхене

Getty Images/Global Images Ukraine. Дайо Упамекано

Французский защитник «Баварии» Дайо Упамекано дал зеленый свет на продолжение сотрудничества с мюнхенским клубом. Действующее соглашение игрока истекает летом 2026 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клуб предложил футболисту новый контракт до лета 2023 года. В свою очередь Дайо готов поставить подпись под соглашением, поскольку француз чувствует себя комфортно в «Баварии».

Ранее сообщалось, что Упамекано имел договоренность с мадридским «Реалом» о трансфере.

Выступая за «Баварию» с 2021 года, француз провел 178 матчей, забил шесть мячей и отдал 11 ассистов. Вместе с мюнхенцами Упамекано выиграл три чемпионства Германии и три Суперкубка Германии.

Дайо Упамекано Бавария продление контракта Фабрицио Романо чемпионат Германии по футболу Бундеслига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
