Была договоренность с Реалом. Игрок Баварии определился со своим будущим
Дайо Упамекано решил остаться в Мюнхене
Французский защитник «Баварии» Дайо Упамекано дал зеленый свет на продолжение сотрудничества с мюнхенским клубом. Действующее соглашение игрока истекает летом 2026 года.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клуб предложил футболисту новый контракт до лета 2023 года. В свою очередь Дайо готов поставить подпись под соглашением, поскольку француз чувствует себя комфортно в «Баварии».
Ранее сообщалось, что Упамекано имел договоренность с мадридским «Реалом» о трансфере.
Выступая за «Баварию» с 2021 года, француз провел 178 матчей, забил шесть мячей и отдал 11 ассистов. Вместе с мюнхенцами Упамекано выиграл три чемпионства Германии и три Суперкубка Германии.
🚨💣 EXCLUSIVE: Dayot Upamecano approves new deal at Bayern, clubs interested are informed!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026
He’s set to sign new contract soon at FC Bayern, happy to stay as huge boost for the club after big efforts from club and player side to make it happen. 🇫🇷
It will be valid until 2030. pic.twitter.com/bMysgAPKL3
