Реал достиг соглашения с футболистом гранда. Готовы принять все его условия

Мадридский «Реал» достиг соглашения с французским защитником мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано. Об этом сообщает Санти Ауна.

По информации источника, 26-летний футболист и испанский гранд достигли устного соглашения. В Мадриде готовы выполнить все условия француза ради трансфера.

В текущем сезоне Дайо Упамекано провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже зимой попрощается с игроком линии атаки.