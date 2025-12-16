Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал достиг соглашения с футболистом гранда. Готовы принять все его условия
Испания
16 декабря 2025, 12:58 | Обновлено 16 декабря 2025, 12:59
1232
1

Реал достиг соглашения с футболистом гранда. Готовы принять все его условия

К переезду в Мадрид близок Дайо Упамекано

16 декабря 2025, 12:58 | Обновлено 16 декабря 2025, 12:59
1232
1 Comments
Реал достиг соглашения с футболистом гранда. Готовы принять все его условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Дайо Упамекано

Мадридский «Реал» достиг соглашения с французским защитником мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано. Об этом сообщает Санти Ауна.

По информации источника, 26-летний футболист и испанский гранд достигли устного соглашения. В Мадриде готовы выполнить все условия француза ради трансфера.

В текущем сезоне Дайо Упамекано провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» уже зимой попрощается с игроком линии атаки.

По теме:
80 голов Кейна в Бундеслиге. Забивал ли кто-то столько же за это время?
Лидер клуба УПЛ может покинуть чемпионат Украины и перебраться в Бразилию
Подготовили предложение. Форвард сборной Украины может сменить клуб
Бавария Реал Мадрид Дайо Упамекано трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оба – далеко неочевидное усиление для Шахтера. Зачем же клуб его подписал?
Футбол | 16 декабря 2025, 11:12 1
Оба – далеко неочевидное усиление для Шахтера. Зачем же клуб его подписал?
Оба – далеко неочевидное усиление для Шахтера. Зачем же клуб его подписал?

Алексей Сливченко – о первом зимнем входящем трансфере «горняков»

Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Футбол | 15 декабря 2025, 16:26 21
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ

Специалист из одной из постсоветских стран отказался от работы в киевском клубе

Фиорентине посоветовали подписать одного из главных бриллиантов Динамо
Футбол | 16.12.2025, 04:32
Фиорентине посоветовали подписать одного из главных бриллиантов Динамо
Фиорентине посоветовали подписать одного из главных бриллиантов Динамо
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Футбол | 15.12.2025, 20:10
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
Футбол | 15.12.2025, 14:08
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Альфонсо(куди тільки не йшов хотів 20ку),тепер Упамек є 10млн,хоче до 20млн,Сане (там не йшов на зниження)в Баварії шантаж не проходить.
Ответить
0
Популярные новости
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 24
Футбол
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
14.12.2025, 23:57 1
Волейбол
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
14.12.2025, 19:25 23
Теннис
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 31
Футбол
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем