Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Айнтрахт Ф – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Айнтрахт Франкфурт
09.01.2026 21:30 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
09 января 2026, 12:04 | Обновлено 09 января 2026, 12:05
Айнтрахт Ф – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 9 января и начнется в 21:30 по Киеву

Айнтрахт Ф – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

9 января, в рамках девятого тура Бундеслиги между собой сыграют Айнтрахт – Боруссия Дортмунд. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

Айнтрахт

«Орлы» в этом сезоне не могут похвастаться особой стабильностью, они идут седьмыми в чемпионате, хотя отставание от первого квартета составляет всего три очка. В последнем туре Айнтрахт поделил очки на выезде с Гамбургом – 1:1.

Команда еще играет в Лиге чемпионов, где дела идут не лучшим образом, только 30 место, отставание от зоны плей-офф составляет три очка, в последних турах придется сыграть против Карабаха в гостях и Тоттенхэма дома, оба матча надо выиграть. Учитывая такое положение дел, лучше сделать ставку на Бундеслигу. Не помогут партнерам Бачуай, Баум, Чандлер, Скири, вызван в сборную Шаиби, под вопросом Буркгардт и Гетце.

Боруссия Дортмунд

«Шмели» неплохо смотрятся в чемпионате, где они идут вторыми, при этом речь о борьбе за титул не идет, так как отставание от лидирующей Баварии составляет 9 очков. В последнем туре, команда одолела на своем поле Боруссию Менхенгладбах со счетом 2:0, что позволило продолжить серию без поражений в чемпионате до восьми матчей.

Стоит отметить, что дортмундцы хорошо играют на выезде в чемпионате, потерпев всего одно поражения в восьми встречах, да и там проиграли мощной Баварии – 1:2.

Боруссия тоже играет в Лиге чемпионов, где плотно держится в зоне плей-офф, занимая 11 строчку, здесь и до топ-8 всего одно очко. Только с национального кубка клуб уже вылетел. Из-за дисквалификации не сыграет Беллингем, Бенсебаини вызван в сборную, под вопросом Ансельмино и Антон.

Личные встречи

У клубов большая история очных противостояний, они уже успели сыграть между собой в этом сезоне, Боруссия в Кубке Германии выиграла на выезде в серии пенальти, после 1:1 в основное время.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.68 для Айнтрахта Ф и 2.07 для Боруссии Д. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

«Шмели» небольшие фавориты данного противостояния, но встречаются две сильные и опытные команды, поэтому можно ждать любого исхода. Не думаю, что в таком матче кто-то будет владеть явным перевесом, поэтому я жду футбола на встречных курсах. Перспективной здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,57.

Прогноз Sport.ua
Айнтрахт Франкфурт
9 января 2026 -
21:30
Боруссия Д
Обе забьют 1.57
Айнтрахт Франкфурт Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
