Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ДЖОКОВИЧ: «Зрители сегодня точно отбили свои деньги за билет. Я хочу 10%»
Australian Open
30 января 2026, 17:36 |
545
1

ДЖОКОВИЧ: «Зрители сегодня точно отбили свои деньги за билет. Я хочу 10%»

Новак провел флеш-интервью после победы над Янником Синнером в полуфинале Aus Open

30 января 2026, 17:36 |
545
1 Comments
ДЖОКОВИЧ: «Зрители сегодня точно отбили свои деньги за билет. Я хочу 10%»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Четвертый номер мирового рейтинга Новак Джокович провел флеш-интервью после победы над Янником Синнером в полуфинале Australian Open 2026:

– Еще одно незабываемое выступление на этом корте, который так много для тебя значит. Мы только что видели, как ты сидел, оглядывался назад, смотрел в небо, размышляя о моменте. Что ты чувствуешь сейчас?

– Честно говоря, сейчас мне трудно подобрать слова. Боже мой. Даже не знаю, с чего начать – это ощущение сюрреалистично. Матч длился четыре часа, почти два часа ночи, и это напомнило мне 2012 год, когда я играл с Рафой в финале – тогда матч длился почти шесть часов. Но уровень интенсивности и качество тенниса сегодня были невероятно высокими, и я знал, что это единственный способ дать себе шанс победить его сегодня. Он выиграл у меня пять последних матчей. У него был мой номер телефона, так что сегодня мне пришлось его сменить. Шутки в сторону – я сказал ему у сетки спасибо за то, что он позволил мне хотя бы одну победу за последние пару лет. Я испытываю к нему огромное уважение. Невероятный игрок. Он доводит тебя до предела – именно это он сделал со мной сегодня. Он, безусловно, заслуживает аплодисментов за свое выступление. Некоторые легенды не спали до двух часов ночи. Маргарет Корт, огромное спасибо, что были здесь сегодня. Я не могу достаточно поблагодарить всех за поддержку. Вы были просто невероятны сегодня. Честно, невероятны. Я люблю наши страстные отношения – каждый год они разные. И сегодняшний вечер стал, если не самым лучшим, то одним из лучших по атмосфере и поддержке, которые я когда-либо испытывал в Австралии. Спасибо вам от всего сердца.

– Любовь к вам по-прежнему здесь, и мы рады каждый раз видеть вас на корте. Нет никакой гарантии, что вы будете возвращаться каждый год, но вы все равно здесь. В прошлом году на US Open вы сказали прессе: «Мне кажется, эти парни играют на другом уровне». Это ваши слова. Вы также сказали: «В матчах до трех сетов мне будет очень тяжело». Можете признать, что вы ошибались в Нью-Йорке?

– Нет, я не ошибался. Я сказал, что это будет очень тяжело, но не невозможно. И вот мы здесь. Вы правы, вы все точно вспомнили. Я сказал, что они играют на другом уровне, и мне просто нужно было найти этот уровень.

– Вы его нашли. И теперь вам снова предстоит сыграть с одним из молодых игроков. Удалось ли вам посмотреть матч Карлоса и Саши днем, пока вы готовились к своему?

– Да, я смотрел. Я очень хотел выйти на корт. Это был невероятный матч. Мы постарались соответствовать этому уровню качества и интенсивности. Огромная честь обоим игрокам за такую борьбу. Думаю, зрители сегодня точно отбили свои деньги за билет. Это точно. Я хочу 10% от проданных сегодня билетов. Крейг, 10%. Без переговоров. Я видел Карлоса после матча, и он сказал мне: «Извини, что задержал начало твоего матча», а я ответил: «Я старик, мне нужно раньше ложиться спать». Так что с нетерпением жду встречи с ним через несколько дней.

– В воскресенье вечером, как это часто бывает с вами, на кону снова история. Вы сыграете за свой 11-й титул Australian Open и 25-й титул Grand Slam. Что для вас будет значить победа в воскресенье?

– Честно говоря, ощущение победы уже есть сегодня. Но я знаю, что мне нужно вернуться через пару дней – точнее, даже меньше – и сразиться с первой ракеткой мира. Я просто надеюсь, что у меня хватит топлива, чтобы идти с ним нога в ногу. Это мое желание. А дальше пусть Бог решает победителя.

По теме:
Не Синкарас. Определена финальная пара Australian Open 2026 у мужчин
Новак Джокович – Янник Синнер. Сенсация в полуфинале Aus Open. Видеообзор
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Новак Джокович Янник Синнер Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Алькарас устроил шоу. Поза чемпиона Ф1 после победы над Зверевым
Теннис | 30 января 2026, 14:50 0
ФОТО. Алькарас устроил шоу. Поза чемпиона Ф1 после победы над Зверевым
ФОТО. Алькарас устроил шоу. Поза чемпиона Ф1 после победы над Зверевым

Карлос повторил триумфальную позу Фернандо Алонсо на корте

Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30 января 2026, 06:23 0
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных

ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 17:27
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Футбол | 30.01.2026, 03:17
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
Футбол | 30.01.2026, 15:10
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NM16071
Йому тільки бабло в голові
Ответить
-2
Популярные новости
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 7
Футбол
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 15
Биатлон
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 28
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем