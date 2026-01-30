ДЖОКОВИЧ: «Зрители сегодня точно отбили свои деньги за билет. Я хочу 10%»

Четвертый номер мирового рейтинга Новак Джокович провел флеш-интервью после победы над Янником Синнером в полуфинале Australian Open 2026:

– Еще одно незабываемое выступление на этом корте, который так много для тебя значит. Мы только что видели, как ты сидел, оглядывался назад, смотрел в небо, размышляя о моменте. Что ты чувствуешь сейчас?

– Честно говоря, сейчас мне трудно подобрать слова. Боже мой. Даже не знаю, с чего начать – это ощущение сюрреалистично. Матч длился четыре часа, почти два часа ночи, и это напомнило мне 2012 год, когда я играл с Рафой в финале – тогда матч длился почти шесть часов. Но уровень интенсивности и качество тенниса сегодня были невероятно высокими, и я знал, что это единственный способ дать себе шанс победить его сегодня. Он выиграл у меня пять последних матчей. У него был мой номер телефона, так что сегодня мне пришлось его сменить. Шутки в сторону – я сказал ему у сетки спасибо за то, что он позволил мне хотя бы одну победу за последние пару лет. Я испытываю к нему огромное уважение. Невероятный игрок. Он доводит тебя до предела – именно это он сделал со мной сегодня. Он, безусловно, заслуживает аплодисментов за свое выступление. Некоторые легенды не спали до двух часов ночи. Маргарет Корт, огромное спасибо, что были здесь сегодня. Я не могу достаточно поблагодарить всех за поддержку. Вы были просто невероятны сегодня. Честно, невероятны. Я люблю наши страстные отношения – каждый год они разные. И сегодняшний вечер стал, если не самым лучшим, то одним из лучших по атмосфере и поддержке, которые я когда-либо испытывал в Австралии. Спасибо вам от всего сердца.

– Любовь к вам по-прежнему здесь, и мы рады каждый раз видеть вас на корте. Нет никакой гарантии, что вы будете возвращаться каждый год, но вы все равно здесь. В прошлом году на US Open вы сказали прессе: «Мне кажется, эти парни играют на другом уровне». Это ваши слова. Вы также сказали: «В матчах до трех сетов мне будет очень тяжело». Можете признать, что вы ошибались в Нью-Йорке?

– Нет, я не ошибался. Я сказал, что это будет очень тяжело, но не невозможно. И вот мы здесь. Вы правы, вы все точно вспомнили. Я сказал, что они играют на другом уровне, и мне просто нужно было найти этот уровень.

– Вы его нашли. И теперь вам снова предстоит сыграть с одним из молодых игроков. Удалось ли вам посмотреть матч Карлоса и Саши днем, пока вы готовились к своему?

– Да, я смотрел. Я очень хотел выйти на корт. Это был невероятный матч. Мы постарались соответствовать этому уровню качества и интенсивности. Огромная честь обоим игрокам за такую борьбу. Думаю, зрители сегодня точно отбили свои деньги за билет. Это точно. Я хочу 10% от проданных сегодня билетов. Крейг, 10%. Без переговоров. Я видел Карлоса после матча, и он сказал мне: «Извини, что задержал начало твоего матча», а я ответил: «Я старик, мне нужно раньше ложиться спать». Так что с нетерпением жду встречи с ним через несколько дней.

– В воскресенье вечером, как это часто бывает с вами, на кону снова история. Вы сыграете за свой 11-й титул Australian Open и 25-й титул Grand Slam. Что для вас будет значить победа в воскресенье?

– Честно говоря, ощущение победы уже есть сегодня. Но я знаю, что мне нужно вернуться через пару дней – точнее, даже меньше – и сразиться с первой ракеткой мира. Я просто надеюсь, что у меня хватит топлива, чтобы идти с ним нога в ногу. Это мое желание. А дальше пусть Бог решает победителя.