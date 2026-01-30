Президент Вереса – Металлисту 1925: «Форс-мажор – это прилетел метеорит»

Президент Вереса Иван Надеин считает, что именно Металлист 1925 виноват в том, что из-за отсутствия электричества не удалось доиграть матч УПЛ в конце минувшего года.

«Мы на договорняки не пошли. Мы сказали: скажите, что по регламенту. Это главная проблема. Заседания КДК УАФ – ничего не решили, хотя обычно в следующий четверг есть решение. Тут все очевидно: команда, которая принимала матч, не обеспечила его проведение. В КДК нам говорят: договоритесь сами».

«Форс-мажор – это если бы метеорит прилетел. А у них должны быть генераторы запасные. Вы знаете, что мы предложили сыграть в Ровно. Приезжайте к нам», – сказал Надеин.

Ранее стало известно, что харьковский клуб согласился доиграть встречу на стадионе Вереса.