ВИДЕО. Как Динамо проиграло в Турции спарринг против Кауно Жальгирис
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции
Киевское Динамо провело контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
30 января в 12:00 встречались Динамо Киев и команда Кауно Жальгирис из Литвы.
Динамо проводит зимние учебно-тренировочное сборы в Турции.
Игра прошла в турецкой Анталии в формате: 4 тайма по 25 минут.
Киевское Динамо занимает 4 место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Товарищеский матч. Турция, 30 января 2026
Динамо Киев (Украина) – Кауно Жальгирис (Литва) – 0:1
Гол: Федор Черных, 88
Видео гола и обзор матча
Відеозапис матчу
