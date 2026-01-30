ВИДЕО. Как Динамо проиграло в Турции спарринг против Кауно Жальгирис

Киевское Динамо провело контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

30 января в 12:00 встречались Динамо Киев и команда Кауно Жальгирис из Литвы.

Динамо проводит зимние учебно-тренировочное сборы в Турции.

Игра прошла в турецкой Анталии в формате: 4 тайма по 25 минут.

Киевское Динамо занимает 4 место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Товарищеский матч. Турция, 30 января 2026

Динамо Киев (Украина) – Кауно Жальгирис (Литва) – 0:1

Гол: Федор Черных, 88

Видео гола и обзор матча

Відеозапис матчу