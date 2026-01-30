Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Динамо Киев
30.01.2026 12:00 – FT 0 : 1
Каунo Жальгирис
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 17:52 | Обновлено 30 января 2026, 18:08
539
2

ВИДЕО. Как Динамо проиграло в Турции спарринг против Кауно Жальгирис

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

30 января 2026, 17:52 | Обновлено 30 января 2026, 18:08
539
2 Comments
ВИДЕО. Как Динамо проиграло в Турции спарринг против Кауно Жальгирис
ФК Динамо

Киевское Динамо провело контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

30 января в 12:00 встречались Динамо Киев и команда Кауно Жальгирис из Литвы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочное сборы в Турции.

Игра прошла в турецкой Анталии в формате: 4 тайма по 25 минут.

Киевское Динамо занимает 4 место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Товарищеский матч. Турция, 30 января 2026

Динамо Киев (Украина) – Кауно Жальгирис (Литва) – 0:1

Гол: Федор Черных, 88

Видео гола и обзор матча

Відеозапис матчу

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Кауно Жальгирис контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Istm
ганебно програло. Бездарно.
Gordey
Как проиграло,всухую)))
