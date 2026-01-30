Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 11:37 | Обновлено 30 января 2026, 11:38
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кауно Жальгирис

30 января в 12:00 столичная команда проведет спарринг в турецкой Анталии

ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

30 января в 12:00 встречаются Динамо Киев и команда Кауно Жальгирис из Литвы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра пройдет в турецкой Анталии.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кауно Жальгирис

По теме:
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо Киев – Кауно Жальгирис
Динамо Киев – Кауно Жальгирис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Тренировка Динамо накануне спарринга. Атаки, тактика и теория
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Кауно Жальгирис контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
