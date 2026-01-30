Украина. Премьер лига30 января 2026, 11:37 | Обновлено 30 января 2026, 11:38
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кауно Жальгирис
30 января в 12:00 столичная команда проведет спарринг в турецкой Анталии
Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
30 января в 12:00 встречаются Динамо Киев и команда Кауно Жальгирис из Литвы.
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра пройдет в турецкой Анталии.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кауно Жальгирис
