Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 января
Другие новости
30 января 2026, 12:58 |
7
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

30 января 2026, 12:58 |
7
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятницу, 30 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Антальяспор – Трабзонспор

Ggbet 4.27 – 3.81 – 1.87

19:30 Аль-Холуд – Аль-Наср

Ggbet 9.00 – 6.25 – 1.21

21:30 Кельн – Вольфсбург

Ggbet 2.08 – 3.87 – 3.64

21:45 Лацио – Дженоа

Ggbet 2.23 – 2.99 – 4.32

22:00 Эспаньол – Алавес

Ggbet 2.06 – 3.18 – 4.63

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 января
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30 января 2026, 06:23 0
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных

В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
Футбол | 29 января 2026, 18:59 2
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина

Андреас Шельдеруп останется в португальском клубе

ФОТО. Тренировка Динамо накануне спарринга. Атаки, тактика и теория
Футбол | 30.01.2026, 11:17
ФОТО. Тренировка Динамо накануне спарринга. Атаки, тактика и теория
ФОТО. Тренировка Динамо накануне спарринга. Атаки, тактика и теория
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Футбол | 30.01.2026, 03:17
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Металлист 1925 выступил с заявлением после слов президента Вереса
Футбол | 30.01.2026, 09:46
Металлист 1925 выступил с заявлением после слов президента Вереса
Металлист 1925 выступил с заявлением после слов президента Вереса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 10
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем