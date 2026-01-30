СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 января

В пятницу, 30 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Антальяспор – Трабзонспор

4.27 – 3.81 – 1.87

19:30 Аль-Холуд – Аль-Наср

9.00 – 6.25 – 1.21

21:30 Кельн – Вольфсбург

2.08 – 3.87 – 3.64

21:45 Лацио – Дженоа

2.23 – 2.99 – 4.32

22:00 Эспаньол – Алавес

2.06 – 3.18 – 4.63

