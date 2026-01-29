СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 января

В четверг, 29 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Астон Вилла – РБ Зальцбург

1.45 – 5.28 – 7.22

22:00 Лион – ПАОК

2.31 – 3.56 – 3.32

22:00 Панатинаикос – Рома

5.55 – 3.85 – 1.74

22:00 Мидтьюланд – Динамо Загреб

1.92 – 3.80 – 4.32

22:00 ФКСБ – Фенербахче

5.98 – 4.60 – 1.59

