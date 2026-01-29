Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 января
29 января 2026, 14:59
29 января 2026, 14:59 |
30
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 29 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Астон Вилла – РБ Зальцбург

Ggbet 1.45 – 5.28 – 7.22

22:00 Лион – ПАОК

Ggbet 2.31 – 3.56 – 3.32

22:00 Панатинаикос – Рома

Ggbet 5.55 – 3.85 – 1.74

22:00 Мидтьюланд – Динамо Загреб

Ggbet 1.92 – 3.80 – 4.32

22:00 ФКСБ – Фенербахче

Ggbet 5.98 – 4.60 – 1.59

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
