Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал
Унаи Эмери может заменить Альваро Арбелоа
Мадридский «Реал» интересуется главным тренером бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери, сообщает испанский журналист Рамон Альварес.
По информации источника, специалист является фаворитом на пост главного тренера команды, если королевский клуб решит уволить Альваро Арбелоа до завершения сезона.
Отмечается, что между сторонами уже велись переговоры несколько дней назад.
В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 51 очко в 21 матче чемпионата Испании.
Ранее Альваро Арбелоа признал провал «Реала» в игре против «Бенфики» (2:4).
