Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал
Испания
29 января 2026, 15:11 | Обновлено 29 января 2026, 15:47
998
3

Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал

Унаи Эмери может заменить Альваро Арбелоа

29 января 2026, 15:11 | Обновлено 29 января 2026, 15:47
998
3 Comments
Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Мадридский «Реал» интересуется главным тренером бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери, сообщает испанский журналист Рамон Альварес.

По информации источника, специалист является фаворитом на пост главного тренера команды, если королевский клуб решит уволить Альваро Арбелоа до завершения сезона.

Отмечается, что между сторонами уже велись переговоры несколько дней назад.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 51 очко в 21 матче чемпионата Испании.

Ранее Альваро Арбелоа признал провал «Реала» в игре против «Бенфики» (2:4).

По теме:
ВИДЕО. Трубин довел Моуриньо до слез. Жозе расплакался после гола украинца
Сумасшедший факт. Трубин забил гол и догнал Винисиуса в Лиге чемпионов
Мирон МАРКЕВИЧ: «Трубину респект, он уже в истории»
Альваро Арбелоа Унаи Эмери Реал Мадрид Астон Вилла назначение тренера Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
Футбол | 29 января 2026, 10:36 13
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко

Виктор вновь остался свободным агентом

Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29 января 2026, 08:55 0
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026

Украинская команда будет играть с Францией

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Легенда Динамо пригласит в Азию голкипера из Украинской Премьер-лиги
Футбол | 29.01.2026, 15:44
Легенда Динамо пригласит в Азию голкипера из Украинской Премьер-лиги
Легенда Динамо пригласит в Азию голкипера из Украинской Премьер-лиги
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Папа Никита
А ещё он тренировал Спартак (Москва) Где ваши дизлайки
Ответить
0
Gargantua
о, Тренеришка!
Ответить
0
OKs100
Не хочется, что он уходил из Астон Виллы. Команда в следующем сезоне скатится до уровня Чемпионшипа, а тренера уводят посреди следующего сезона, когда Реал будет отставать от Барселоны на 2 очка, посчитают это ужасным результатом. Типичная ситуация, когда тренируешь гранд. Либо сплошные победы, либо увольнение, а то что в чемпионате и в мире тоже есть твои близнецы-гранды, это никого не волнует.
Ответить
0
Популярные новости
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 4
Футбол
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
28.01.2026, 11:50 6
Футзал
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 19
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 111
Теннис
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем