Саудовская Аравия. Преследование лидера: звездный форвард оформил хет-трик
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наджма
28.01.2026 17:20 – FT 1 : 1
Аль-Рияд
Саудовская Аравия
29 января 2026, 16:09 | Обновлено 29 января 2026, 16:22
Саудовская Аравия. Преследование лидера: звездный форвард оформил хет-трик

Айвен Тоуни забил три мяча, и Аль-Ахли приблизился к Аль-Хиляль

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 января сыграны три матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

По итогам тура изменения получила турнирная таблица.

Английский форвард Айвен Тоуни оформил хет-трик за Аль-Ахли в матче против Аль-Иттифак (4:0).

Аль-Ахли приблизился к лидеру – Аль-Хиляль – на интервал двух очков.

Топ-7: Аль-Хиляль (45 очков), Аль-Ахли (43), Аль-Наср (40), Аль-Кадисия (39), Аль-Таавун (35), Аль-Иттихад (30), Аль-Иттифак (29).

Чемпионат Саудовской Аравии

18-й тур, 26 января 2025

Аль-Ахли – Аль-Иттифак – 4:0

Голы: Айвен Тоуни, 17, 27, 83 (пен), Атангана, 64

Аль-Наджма – Аль-Рияд – 1:1

Голы: Тиянич, 51 – Харун, 20

Аль-Фейха – Аль-Халидж – 3:1

Голы: Аль-Султан, 18 (автогол), Смоллинг, 38, Сакала, 42 – Масурас, 80

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 17 14 3 0 45 - 16 29.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм 45
2 Аль-Ахли Джидда 18 13 4 1 33 - 12 02.02.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джидда28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун 43
3 Аль-Наср Эр-Рияд 17 13 1 3 45 - 18 30.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Наср Эр-Рияд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа 40
4 Аль-Кадaсиа 17 12 3 2 41 - 16 29.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа 39
5 Аль-Таавун 17 11 2 4 35 - 20 30.01.26 15:50 Аль-Таавун - Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 35
6 Аль-Иттихад 17 9 3 5 31 - 21 29.01.26 17:00 Аль-Фатех - Аль-Иттихад26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад 30
7 Аль-Иттифак 18 8 5 5 27 - 30 03.02.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Таавун28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж 29
8 Аль-Халидж 18 7 4 7 38 - 30 03.02.26 19:30 Аль-Халидж - Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж 25
9 Неом 17 6 3 8 21 - 28 30.01.26 17:50 Неом - Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех 21
10 Аль-Фатех 17 6 3 8 22 - 31 29.01.26 17:00 Аль-Фатех - Аль-Иттихад25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех 21
11 Аль-Хазм 17 5 5 7 19 - 30 29.01.26 19:30 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм 20
12 Аль-Фейха 18 5 5 8 19 - 32 01.02.26 17:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха 20
13 Аль-Холуд 17 5 0 12 25 - 32 30.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад 15
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 17 2 7 8 14 - 25 29.01.26 19:30 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 13
15 Аль-Рияд 18 2 6 10 18 - 38 02.02.26 17:15 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд 12
16 Дамак 17 1 8 8 14 - 30 30.01.26 17:50 Неом - Дамак26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак 11
17 Аль-Ахдуд 17 2 3 12 14 - 33 30.01.26 15:50 Аль-Таавун - Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда 9
18 Аль-Наджма 18 0 5 13 18 - 37 01.02.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма 5
Полная таблица

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Тиянич (Аль-Наджма).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Sultan Ali Haroun (Аль-Рияд), асcист Тозе.
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Айвен Тоуни видео голов и обзор Аль-Ахли Джидда Аль-Иттифак Аль-Наджма Аль-Рияд Аль-Фейха Аль-Халидж Валентен Атангана Фэшн Сакала Крис Смоллинг Йоргос Масурас хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
