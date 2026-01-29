Саудовская Аравия. Преследование лидера: звездный форвард оформил хет-трик
Айвен Тоуни забил три мяча, и Аль-Ахли приблизился к Аль-Хиляль
Вечером 28 января сыграны три матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
По итогам тура изменения получила турнирная таблица.
Английский форвард Айвен Тоуни оформил хет-трик за Аль-Ахли в матче против Аль-Иттифак (4:0).
Аль-Ахли приблизился к лидеру – Аль-Хиляль – на интервал двух очков.
Топ-7: Аль-Хиляль (45 очков), Аль-Ахли (43), Аль-Наср (40), Аль-Кадисия (39), Аль-Таавун (35), Аль-Иттихад (30), Аль-Иттифак (29).
Чемпионат Саудовской Аравии
18-й тур, 26 января 2025
Аль-Ахли – Аль-Иттифак – 4:0
Голы: Айвен Тоуни, 17, 27, 83 (пен), Атангана, 64
Аль-Наджма – Аль-Рияд – 1:1
Голы: Тиянич, 51 – Харун, 20
Аль-Фейха – Аль-Халидж – 3:1
Голы: Аль-Султан, 18 (автогол), Смоллинг, 38, Сакала, 42 – Масурас, 80
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|17
|14
|3
|0
|45 - 16
|29.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм
|45
|2
|Аль-Ахли Джидда
|18
|13
|4
|1
|33 - 12
|02.02.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джидда28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун
|43
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|17
|13
|1
|3
|45 - 18
|30.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Наср Эр-Рияд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа
|40
|4
|Аль-Кадaсиа
|17
|12
|3
|2
|41 - 16
|29.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа
|39
|5
|Аль-Таавун
|17
|11
|2
|4
|35 - 20
|30.01.26 15:50 Аль-Таавун - Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|35
|6
|Аль-Иттихад
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|29.01.26 17:00 Аль-Фатех - Аль-Иттихад26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад
|30
|7
|Аль-Иттифак
|18
|8
|5
|5
|27 - 30
|03.02.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Таавун28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж
|29
|8
|Аль-Халидж
|18
|7
|4
|7
|38 - 30
|03.02.26 19:30 Аль-Халидж - Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж
|25
|9
|Неом
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|30.01.26 17:50 Неом - Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех
|21
|10
|Аль-Фатех
|17
|6
|3
|8
|22 - 31
|29.01.26 17:00 Аль-Фатех - Аль-Иттихад25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех
|21
|11
|Аль-Хазм
|17
|5
|5
|7
|19 - 30
|29.01.26 19:30 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм
|20
|12
|Аль-Фейха
|18
|5
|5
|8
|19 - 32
|01.02.26 17:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха
|20
|13
|Аль-Холуд
|17
|5
|0
|12
|25 - 32
|30.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад
|15
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|29.01.26 19:30 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|13
|15
|Аль-Рияд
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|02.02.26 17:15 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд
|12
|16
|Дамак
|17
|1
|8
|8
|14 - 30
|30.01.26 17:50 Неом - Дамак26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак
|11
|17
|Аль-Ахдуд
|17
|2
|3
|12
|14 - 33
|30.01.26 15:50 Аль-Таавун - Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда
|9
|18
|Аль-Наджма
|18
|0
|5
|13
|18 - 37
|01.02.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма
|5
События матча
