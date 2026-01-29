Сага о тяге Бернабе
Sport.ua – об олимпийском чемпионе Адриане Бернабе, который остается преданным желто-синим цветам
Как там говорят, форварду свойственен эгоизм. И в этом утверждении, как правило, обычно не содержится отрицательная коннотация. А вот если ты плеймейкер, и зона твоих действий – центр полузащиты, то эгоизм тебе по определению противопоказан. Однако свое эго можно проявить не только игнорированием партнеров и частыми малоподготовленными ударами по воротам, но и подходом к своей карьере, когда ты добываешь определенный титул в юном возрасте и после этого собираешь с него висты-дивиденды на протяжении активной карьеры. Ну, примерно, как музыканты, написавшие смолоду один хит, и в дальнейшем его постоянно эксплуатирующие. Он обеспечивает и приличный заработок и, чего греха таить, не побуждает к творческому развитию: зачем, если все и так работает?
В футболе титул олимпийского чемпиона – штучный товар. Многие выдающиеся игроки – мультиобладатели Золотого мяча – об олимпийском золоте даже и не мечтали. Некоторые пренебрежительно называли золотую олимпийскую медаль наградой за успех на молодежном уровне. Как бы то ни было, а золотая медаль Олимпиады для футболиста – это инвестиция в будущее, даже в далекое грядущее, которое обеспечит тебе узнаваемость по окончании игровой карьеры.
Можно ли назвать олимпийского чемпиона Адриана Бернабе, играющего за «Парму», этаким автором одного хита или инвестором своего будущего, который, сделав это вложение, успокоился и не стремится к большему? И нет ли проявления его эго, или если хотите, тяги к теплой ванне – именно в статусе самого дорогого игрока «Пармы» (стоит, по версии transfermarkt.de, 15 млн евро, что превышает десятую часть суммарной стоимости состава пармезанцев!) без притязаний на более высокий уровень? Мол, я же лидер, а не хочу быть одним из… Безусловно, история у «Пармы» славная, изрядно нашпигованная евротрофеями. Настоящее, скорее, противоречивое, чем мрачное или радужное. Но быть лидером команды, тифозерия которой не забыла трофейные времена 30-летней давности, – это не только утешение для своего эго. Это и ответственность, и реклама личности, и возможность иметь регулярную игровую практику в Серии А. Не маловат ли этот список? Каждый решает сам. Бернабе пока держится «Пармы» как команды и Пармы как города и чувствует себя и там, и там весьма комфортно.
Заметил интересную особенность, подчеркивающую эго испанца. Самыми высокими оценками разнообразные статистические порталы отмечают его игру тогда, когда «Парма» в целом сыграла или совсем неудачно, или без блеска, или вообще опозорилась. Скажем, sofascore.com в просто ужасной для «Пармы» выездной игре против «Аталанты» оценил действия Адриана аж восьмеркой! Почему? Дело в том, что в активе Бернабе 7 ключевых передач, а также 2 созданных больших шанса для партнеров с весьма высоким показателем xA (ожидаемых ассистов) в 0,8. И, как бы это ни было парадоксально, но получилось, что самая плохая игра «Пармы» стала наилучшей игрой Бернабе. Whoscored.com выделил действия Бернабе высокими оценками в двух матчах подряд: разгрому от бергамаски предшествовала домашняя нулевка с «Дженоа». Казалось бы, 2 игры, ни одного забитого командой мяча, а испанец-креативщик все равно оценен высоко!
А, например, в матче против «Лацио», который пармезанцы, имея долгое время численное преимущество, проиграли на своем поле, Бернабе чаще всего по сравнению с другими играми бил по воротам. Бесполезно, к сожалению, словно бочку Данаид наполнял. Может, это как раз тот случай, когда эгоизм, тяга к самопроявлению были неуместны? И еще одна замеченная мной любопытная особенность. Когда Бернабе играет в центре поля или под нападающими, у него все получается лучше, чем тогда, когда его отправляют на правый фланг (а бывает и такое). То есть там, где давка, топтано-перетоптано, защитников, как сельди в бочке, Адриан чувствует себя уютнее, чем в ссылке на фланг, где вроде бы просторнее.
Полезность Бернабе для команды состоит в том числе и в том, что на нем очень часто фолят соперники. С соответствующим среднематчевым показателем в 2 фола за игру он входит в первую десятку в Серии А. Здесь его эго имеет две стороны медали. Он ведь любит повозиться с мячом (то есть своего рода эгоизм, тяга к выставлению своей техники напоказ), иногда и перебарщивает с этим, чего уж там. Но с другой стороны на нем из-за этого нарушают правила, и команда получает право на перспективные штрафные, а соперники рискуют получить разноцвет карточек. По среднематчевому успешному дриблингу во время защиты Бернабе также в десятке лучших в Серии А. И по среднему количеству ключевых передач испанец – в десятке лучших сильнейшей итальянской лиги. Отмечу, что соответствующий его показатель – 1,8 – на уровне лучшего игрока Серии А нынешнего сезона по версии подавляющего большинства статистических порталов – Нико Паса из «Комо». По меркам этого сезона такое соседство – знак качества!
Игрок-треквартиста с номером «10» на футболке всегда почитается в Италии. Бернабе в одном из интервью подчеркивал, что является устойчивым поклонником «десятки» на футболке, ведь кумирами у него были Месси, Роналдинью, Озил. Впрочем, Адриан отметил, что играть под этим номером – это ответственность, ведь именно в «Парме» было немало легендарных «десяток». «Впрочем, – продолжает Бернабе, – мне нравится иметь этот номер, нравится чувствовать ответственность и нравится иметь это давление. Это помогает мне играть лучше».
Невысокий (170 см) техничный левша (посмотрите его чудо-гол в ворота «Милана», когда испанец искусно закрутил мяч в правый верхний угол ворот, а комментатор назвал левую ногу Бернабе «волшебной») получил хорошее футбольное образование. Его родной город – Барселона. И в детстве он учился сначала в школе «Эспаньола», а в дальнейшем – в школе «Барселоны». После четырех лет в Ла-Масии его путь пролег в Англию, где он несколько лет совершенствовал свое мастерство в молодежке «Манчестер Сити». А в 2021 г. заключил контракт с «Пармой». Такой богатейший бэкграунд, качественное футбольное образование, полученное в разностилевых средах, способствуют более глубокому пониманию игроком происходящего на поле. Еще одна добродетель Бернабе – это умение предугадать, как будут развиваться события на поле. Жажда борьбы? Ну, этого каталонцу не занимать! Добросовестно подходит к противоборствам. Как там говорят, кто умащивает, у того телега не скрипит. А уж умащивает Адриан щедро!
Как бы то ни было, а Бернабе всего 24. Да, якорь в Парме как будто брошен (по его словам, он хотел бы «привести «Парму» туда, куда она заслуживает»). Контракт с джалло-блу действует еще полтора года. Однако и шага вперед я бы не исключал. Хотя индивидуальный шаг вперед не всегда можно сделать, перейдя в более мощную команду и помимо воли оккупировав скамейку запасных. Часто говорят, что, мол, матч против суперклуба – отличный тест для определения того, способен ли игрок подняться до уровня игрока того же клуба. В воскресенье «Парма» будет принимать на «Эннио Тардини» «Ювентус». Тест? По-моему, даже если Бернабе как нельзя лучше сыграет против «Старой Синьоры», это не будет свидетельством его готовности к игре в команде уровня «Юве»/«Интера»/«Милана». Это будет лишь свидетельством того, что в знакомой обстановке при привычных партнерах рядом он проявил свои добродетели. А если бы был по ту сторону баррикад, то тут еще бабка надвое сказала... Во всяком случае, в грандах нередко приходится наступать на горло собственному эго, или тяге к проявлению своей индивидуальности. А готов ли к этому игрок, который на протяжении нескольких лет, да еще и в молодом возрасте, является лидером в своей команде?
Национальная сборная? Ну, олимпийскому «золоту» предшествовало «серебро» молодежного Euro, завоеванное Адрианом за год до Олимпиады. И в составе национальной команды Бернабе уже засветился, сыграв в ее красной футболке более полудесятка матчей. Последовательность налицо. Фундамент надежен, да и ступеньки все выше! Однако открытым остается вопрос, можно ли, будучи игроком нынешней «Пармы», стать основным игроком «Фурии Рохи». Простого ответа на него не нахожу.
Алексей РЫЖКОВ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб гордится своим воспитанником
Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26