Сага о тяге Бернабе

Как там говорят, форварду свойственен эгоизм. И в этом утверждении, как правило, обычно не содержится отрицательная коннотация. А вот если ты плеймейкер, и зона твоих действий – центр полузащиты, то эгоизм тебе по определению противопоказан. Однако свое эго можно проявить не только игнорированием партнеров и частыми малоподготовленными ударами по воротам, но и подходом к своей карьере, когда ты добываешь определенный титул в юном возрасте и после этого собираешь с него висты-дивиденды на протяжении активной карьеры. Ну, примерно, как музыканты, написавшие смолоду один хит, и в дальнейшем его постоянно эксплуатирующие. Он обеспечивает и приличный заработок и, чего греха таить, не побуждает к творческому развитию: зачем, если все и так работает?

В футболе титул олимпийского чемпиона – штучный товар. Многие выдающиеся игроки – мультиобладатели Золотого мяча – об олимпийском золоте даже и не мечтали. Некоторые пренебрежительно называли золотую олимпийскую медаль наградой за успех на молодежном уровне. Как бы то ни было, а золотая медаль Олимпиады для футболиста – это инвестиция в будущее, даже в далекое грядущее, которое обеспечит тебе узнаваемость по окончании игровой карьеры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Бернабе

Можно ли назвать олимпийского чемпиона Адриана Бернабе, играющего за «Парму», этаким автором одного хита или инвестором своего будущего, который, сделав это вложение, успокоился и не стремится к большему? И нет ли проявления его эго, или если хотите, тяги к теплой ванне – именно в статусе самого дорогого игрока «Пармы» (стоит, по версии transfermarkt.de, 15 млн евро, что превышает десятую часть суммарной стоимости состава пармезанцев!) без притязаний на более высокий уровень? Мол, я же лидер, а не хочу быть одним из… Безусловно, история у «Пармы» славная, изрядно нашпигованная евротрофеями. Настоящее, скорее, противоречивое, чем мрачное или радужное. Но быть лидером команды, тифозерия которой не забыла трофейные времена 30-летней давности, – это не только утешение для своего эго. Это и ответственность, и реклама личности, и возможность иметь регулярную игровую практику в Серии А. Не маловат ли этот список? Каждый решает сам. Бернабе пока держится «Пармы» как команды и Пармы как города и чувствует себя и там, и там весьма комфортно.

Заметил интересную особенность, подчеркивающую эго испанца. Самыми высокими оценками разнообразные статистические порталы отмечают его игру тогда, когда «Парма» в целом сыграла или совсем неудачно, или без блеска, или вообще опозорилась. Скажем, sofascore.com в просто ужасной для «Пармы» выездной игре против «Аталанты» оценил действия Адриана аж восьмеркой! Почему? Дело в том, что в активе Бернабе 7 ключевых передач, а также 2 созданных больших шанса для партнеров с весьма высоким показателем xA (ожидаемых ассистов) в 0,8. И, как бы это ни было парадоксально, но получилось, что самая плохая игра «Пармы» стала наилучшей игрой Бернабе. Whoscored.com выделил действия Бернабе высокими оценками в двух матчах подряд: разгрому от бергамаски предшествовала домашняя нулевка с «Дженоа». Казалось бы, 2 игры, ни одного забитого командой мяча, а испанец-креативщик все равно оценен высоко!

А, например, в матче против «Лацио», который пармезанцы, имея долгое время численное преимущество, проиграли на своем поле, Бернабе чаще всего по сравнению с другими играми бил по воротам. Бесполезно, к сожалению, словно бочку Данаид наполнял. Может, это как раз тот случай, когда эгоизм, тяга к самопроявлению были неуместны? И еще одна замеченная мной любопытная особенность. Когда Бернабе играет в центре поля или под нападающими, у него все получается лучше, чем тогда, когда его отправляют на правый фланг (а бывает и такое). То есть там, где давка, топтано-перетоптано, защитников, как сельди в бочке, Адриан чувствует себя уютнее, чем в ссылке на фланг, где вроде бы просторнее.

Полезность Бернабе для команды состоит в том числе и в том, что на нем очень часто фолят соперники. С соответствующим среднематчевым показателем в 2 фола за игру он входит в первую десятку в Серии А. Здесь его эго имеет две стороны медали. Он ведь любит повозиться с мячом (то есть своего рода эгоизм, тяга к выставлению своей техники напоказ), иногда и перебарщивает с этим, чего уж там. Но с другой стороны на нем из-за этого нарушают правила, и команда получает право на перспективные штрафные, а соперники рискуют получить разноцвет карточек. По среднематчевому успешному дриблингу во время защиты Бернабе также в десятке лучших в Серии А. И по среднему количеству ключевых передач испанец – в десятке лучших сильнейшей итальянской лиги. Отмечу, что соответствующий его показатель – 1,8 – на уровне лучшего игрока Серии А нынешнего сезона по версии подавляющего большинства статистических порталов – Нико Паса из «Комо». По меркам этого сезона такое соседство – знак качества!

Игрок-треквартиста с номером «10» на футболке всегда почитается в Италии. Бернабе в одном из интервью подчеркивал, что является устойчивым поклонником «десятки» на футболке, ведь кумирами у него были Месси, Роналдинью, Озил. Впрочем, Адриан отметил, что играть под этим номером – это ответственность, ведь именно в «Парме» было немало легендарных «десяток». «Впрочем, – продолжает Бернабе, – мне нравится иметь этот номер, нравится чувствовать ответственность и нравится иметь это давление. Это помогает мне играть лучше».

Невысокий (170 см) техничный левша (посмотрите его чудо-гол в ворота «Милана», когда испанец искусно закрутил мяч в правый верхний угол ворот, а комментатор назвал левую ногу Бернабе «волшебной») получил хорошее футбольное образование. Его родной город – Барселона. И в детстве он учился сначала в школе «Эспаньола», а в дальнейшем – в школе «Барселоны». После четырех лет в Ла-Масии его путь пролег в Англию, где он несколько лет совершенствовал свое мастерство в молодежке «Манчестер Сити». А в 2021 г. заключил контракт с «Пармой». Такой богатейший бэкграунд, качественное футбольное образование, полученное в разностилевых средах, способствуют более глубокому пониманию игроком происходящего на поле. Еще одна добродетель Бернабе – это умение предугадать, как будут развиваться события на поле. Жажда борьбы? Ну, этого каталонцу не занимать! Добросовестно подходит к противоборствам. Как там говорят, кто умащивает, у того телега не скрипит. А уж умащивает Адриан щедро!

Как бы то ни было, а Бернабе всего 24. Да, якорь в Парме как будто брошен (по его словам, он хотел бы «привести «Парму» туда, куда она заслуживает»). Контракт с джалло-блу действует еще полтора года. Однако и шага вперед я бы не исключал. Хотя индивидуальный шаг вперед не всегда можно сделать, перейдя в более мощную команду и помимо воли оккупировав скамейку запасных. Часто говорят, что, мол, матч против суперклуба – отличный тест для определения того, способен ли игрок подняться до уровня игрока того же клуба. В воскресенье «Парма» будет принимать на «Эннио Тардини» «Ювентус». Тест? По-моему, даже если Бернабе как нельзя лучше сыграет против «Старой Синьоры», это не будет свидетельством его готовности к игре в команде уровня «Юве»/«Интера»/«Милана». Это будет лишь свидетельством того, что в знакомой обстановке при привычных партнерах рядом он проявил свои добродетели. А если бы был по ту сторону баррикад, то тут еще бабка надвое сказала... Во всяком случае, в грандах нередко приходится наступать на горло собственному эго, или тяге к проявлению своей индивидуальности. А готов ли к этому игрок, который на протяжении нескольких лет, да еще и в молодом возрасте, является лидером в своей команде?

Национальная сборная? Ну, олимпийскому «золоту» предшествовало «серебро» молодежного Euro, завоеванное Адрианом за год до Олимпиады. И в составе национальной команды Бернабе уже засветился, сыграв в ее красной футболке более полудесятка матчей. Последовательность налицо. Фундамент надежен, да и ступеньки все выше! Однако открытым остается вопрос, можно ли, будучи игроком нынешней «Пармы», стать основным игроком «Фурии Рохи». Простого ответа на него не нахожу.

Алексей РЫЖКОВ