Один из лучших. Известна оценка Малиновского за матч против Пармы
Руслан провел на поле 73 минуты
В воскресенье, 19 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Пармой» и «Дженоа». Игра прошла на стадионе «Стадио Эннио Тардини» в Парме и закончилась ничьей со счетом 0:0.
Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле 73 минуты и результативными действиями не отметился.
Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7.1 балла из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в составе «Дженоа».
Лучшим игроком встречи был признан защитник «Пармы» Валенти, который получил оценку 7.9.
Оценки игроков за матч Парма – Дженоа:
