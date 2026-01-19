Один из лучших. Известна оценка Малиновского за матч против Пармы

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Пармой» и «Дженоа». Игра прошла на стадионе «Стадио Эннио Тардини» в Парме и закончилась ничьей со счетом 0:0.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле 73 минуты и результативными действиями не отметился.

Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7.1 балла из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в составе «Дженоа».

Лучшим игроком встречи был признан защитник «Пармы» Валенти, который получил оценку 7.9.

