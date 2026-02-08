Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 8.3? Известна оценка Ярмолюка за победу над Ньюкаслом
Англия
08 февраля 2026, 04:15 |
106
0

У кого 8.3? Известна оценка Ярмолюка за победу над Ньюкаслом

Егор вышел на поле на 56-й минуте

08 февраля 2026, 04:15 |
106
0
У кого 8.3? Известна оценка Ярмолюка за победу над Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 февраля 2026 года, состоялся матч 25-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и лондонским «Брентфордом». Игра прошла на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостевой команды.

В этом поединке принял участие украинский футболист – полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Егор вышел на поле на 56-й минуте. От портала WhoScored он получил оценку 6.4.

Лучшим игроком встречи был признан вингер «пчел» Данго Уаттара – его гол и ассист оценили в 8.3 балла.

Оценки за матч Ньюкасл – Брентфорд:

По теме:
Миколенко догнал Воронина по ассистам в АПЛ. У кого из украинцев больше?
Росеньор вошел в число топ-тренеров Челси после серии побед в АПЛ
За Вест Хэм в АПЛ забивали 180 игроков. Больше только у одной команды
чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига WhoScored Егор Ярмолюк оценки Ньюкасл Данго Уаттара
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Бокс | 07 февраля 2026, 06:02 0
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»

Американец – об Али

ФОТО. Звездный футболист женился на порноактрисе
Футбол | 08 февраля 2026, 01:40 0
ФОТО. Звездный футболист женился на порноактрисе
ФОТО. Звездный футболист женился на порноактрисе

Николя Пепе тайно женился на известной актрисе

Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Футбол | 07.02.2026, 05:32
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 07.02.2026, 21:10
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Футбол | 07.02.2026, 03:02
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
06.02.2026, 09:10 12
Футбол
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
06.02.2026, 04:44
Бокс
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем