У кого 8.3? Известна оценка Ярмолюка за победу над Ньюкаслом

В субботу, 7 февраля 2026 года, состоялся матч 25-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и лондонским «Брентфордом». Игра прошла на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостевой команды.

В этом поединке принял участие украинский футболист – полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк.

Егор вышел на поле на 56-й минуте. От портала WhoScored он получил оценку 6.4.

Лучшим игроком встречи был признан вингер «пчел» Данго Уаттара – его гол и ассист оценили в 8.3 балла.

Оценки за матч Ньюкасл – Брентфорд: