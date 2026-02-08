Красная для Эндрика. Лион без Яремчука удержал победу в Лиге 1
«Нант» не воспользовался преимуществом на футбольном поле
7 февраля состоялись три матча 21-го тура французской Лиги 1.
Взоры украинских болельщиков были прикованы к матчу «Нант» – «Лион», ведь к последним недавно перешёл украинец Роман Яремчук.
«Ткачи» вышли на игру без украинского новичка и оформили минимальную победу. Автором единственного гола стал чех Павел Шульц.
Добиться успешного результата «Лиону» было непросто – с 61-й минуты «ткачи» играли в меньшинстве: красную карточку получил арендованный бразилец Эндрик.
В других матчах «Ланс» дома переиграл «Ренн» (3:1), а «Брест» был сильнее «Лорьян» (2:0).
Лига 1. 21-й тур, 7 февраля
«Нант» – «Лион» – 0:1
Гол: Шульц, 25
Удаление: Эндрик, 61
«Ланс» – «Ренн» – 3:1
Голы: Эдуар, 41, Агилар, 54, Сен-Максимен, 78 – Леполь, 8
Удаление: Агилар, 56
«Брест» – «Лорьян» – 2:0
Голы: Лабо Ласкари, 50, Ажорк, 77
