Красная для Эндрика. Лион без Яремчука удержал победу в Лиге 1

7 февраля состоялись три матча 21-го тура французской Лиги 1.

Взоры украинских болельщиков были прикованы к матчу «Нант» – «Лион», ведь к последним недавно перешёл украинец Роман Яремчук.

«Ткачи» вышли на игру без украинского новичка и оформили минимальную победу. Автором единственного гола стал чех Павел Шульц.

Добиться успешного результата «Лиону» было непросто – с 61-й минуты «ткачи» играли в меньшинстве: красную карточку получил арендованный бразилец Эндрик.

В других матчах «Ланс» дома переиграл «Ренн» (3:1), а «Брест» был сильнее «Лорьян» (2:0).

Лига 1. 21-й тур, 7 февраля

«Нант» – «Лион» – 0:1

Гол: Шульц, 25

Удаление: Эндрик, 61

«Ланс» – «Ренн» – 3:1

Голы: Эдуар, 41, Агилар, 54, Сен-Максимен, 78 – Леполь, 8

Удаление: Агилар, 56

«Брест» – «Лорьян» – 2:0

Голы: Лабо Ласкари, 50, Ажорк, 77