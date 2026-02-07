Олег ШАНДРУК: «Эмоциональный, насыщенный на события матч»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (2:3) в товарищеском матче:

«Эмоциональный, насыщенный событиями матч. Я бы сказал, даже очень приближенный к игре чемпионата по своему характеру. Поэтому мы довольны спаррингом. Конечно, неприятно проигрывать. Но это была интересная игра с большим количеством забитых голов.

Эмоции, которые бушевали на поле, — это следствие отношения игроков к самой игре, к ходу событий. Они — основные актеры на футбольном поле, и победить хотели игроки обеих команд.

Сергей Стень на позиции форварда? Сборы - время для ротации. В том числе и новых игровых позиций. Сергей, по нашему мнению, достаточно гармонично смотрится на этой позиции, создает конкуренцию. Поэтому мы даем ему возможность сейчас проявить себя в качестве форварда. И, я думаю, что сейчас это хорошее решение. Посмотрим, что будет дальше. По моему мнению, по мнению тренерского штаба, он хорошо выполняет свои функции. Видим, что он также получает определенное удовольствие от игры на этой позиции. Поэтому награем его на позиции девятки».