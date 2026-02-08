Малиновский в матче против Наполи забил 190-й украинский гол в Серии А

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский стал автором 190-го гола в Серии А, забитого украинскими футболистами.

Это произошло в матче 24-го тура, в котором «Дженоа» принимала «Наполи».

Счёт в этой игре открыл именно Малиновский, реализовав пенальти. Матч завершился минимальной победой неаполитанцев – 3:2.

Теперь на счету полузащитника «Дженоа» 32 гола в Серии А. Больше среди украинцев имеет только Андрей Шевченко (127).

В целом представители Украины забили уже 190 голов в чемпионате Италии. Помимо Шевченко и Малиновского, забитыми мячами отметились Артем Довбик (15), Александр Заваров (7), Алексей Михайличенко (3), Сергей Ателькин (3), Виктор Коваленко (2) и Евгений Шахов (1).

Голы украинцев в Серии А: