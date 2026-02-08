Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Малиновский в матче против Наполи забил 190-й украинский гол в Серии А

Вспомним всех украинцев, которые в разное время забивали в чемпионате Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский стал автором 190-го гола в Серии А, забитого украинскими футболистами.

Это произошло в матче 24-го тура, в котором «Дженоа» принимала «Наполи».

Счёт в этой игре открыл именно Малиновский, реализовав пенальти. Матч завершился минимальной победой неаполитанцев – 3:2.

Теперь на счету полузащитника «Дженоа» 32 гола в Серии А. Больше среди украинцев имеет только Андрей Шевченко (127).

В целом представители Украины забили уже 190 голов в чемпионате Италии. Помимо Шевченко и Малиновского, забитыми мячами отметились Артем Довбик (15), Александр Заваров (7), Алексей Михайличенко (3), Сергей Ателькин (3), Виктор Коваленко (2) и Евгений Шахов (1).

Голы украинцев в Серии А:

  • 127 – Андрей Шевченко («Милан»)
  • 32 – Руслан Малиновский (23 – «Аталанта», 9 – «Дженоа»)
  • 15 – Артем Довбик («Рома»)
  • 7 – Александр Заваров («Ювентус»)
  • 3 – Алексей Михайличенко («Сампдория»)
  • 3 – Сергей Ателькин («Лечче»)
  • 2 – Виктор Коваленко (1 – «Специя», 1 – «Эмполи»)
  • 1 – Евгений Шахов («Лечче»)
По теме:
Известна оценка Малиновского за гол в суперматче чемпионата Италии
Дженоа – Наполи – 2:3. Гол Малиновского и суперконцовка. Видео голов, обзор
Наполи продолжил беспроигрышную серию в Серии А в играх с голами Мактоминея
