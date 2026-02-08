Малиновский в матче против Наполи забил 190-й украинский гол в Серии А
Вспомним всех украинцев, которые в разное время забивали в чемпионате Италии
Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский стал автором 190-го гола в Серии А, забитого украинскими футболистами.
Это произошло в матче 24-го тура, в котором «Дженоа» принимала «Наполи».
Счёт в этой игре открыл именно Малиновский, реализовав пенальти. Матч завершился минимальной победой неаполитанцев – 3:2.
Теперь на счету полузащитника «Дженоа» 32 гола в Серии А. Больше среди украинцев имеет только Андрей Шевченко (127).
В целом представители Украины забили уже 190 голов в чемпионате Италии. Помимо Шевченко и Малиновского, забитыми мячами отметились Артем Довбик (15), Александр Заваров (7), Алексей Михайличенко (3), Сергей Ателькин (3), Виктор Коваленко (2) и Евгений Шахов (1).
Голы украинцев в Серии А:
- 127 – Андрей Шевченко («Милан»)
- 32 – Руслан Малиновский (23 – «Аталанта», 9 – «Дженоа»)
- 15 – Артем Довбик («Рома»)
- 7 – Александр Заваров («Ювентус»)
- 3 – Алексей Михайличенко («Сампдория»)
- 3 – Сергей Ателькин («Лечче»)
- 2 – Виктор Коваленко (1 – «Специя», 1 – «Эмполи»)
- 1 – Евгений Шахов («Лечче»)
