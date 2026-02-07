«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
Андрей Ярмоленко перешел от восстановительной работы к тренировкам с мячом
Киевское «Динамо» сообщило о возвращении в строй ветерана команды, вингера Андрея Ярмоленко, который находился в лазарете из-за повреждения.
Пресс-служба «бело-синих» опубликовала видео тренировок опытного футболиста со словами «Король Украины».
На следующий день после контрольного матча с «Вересом» динамовцы провели две тренировки на сборе в Турции. Утреннее состоялось в отеле, где игроков ждало занятие по аэробике.
Это уже не первая подобная тренировка на этом сборе, которая помогает футболистам активизироваться и возобновиться после больших нагрузок.
Вечерняя сессия прошла на тренировочном поле. После разминки полевые игроки разделились на две группы. Те, кто участвовал в спарринге с «Вересом«, соревновались в теннисбол в тройках.
Наиболее успешной оказалась команда Виталия Буяльского, Александра Караваева и Владислава Дубинчака. Сначала они победили тройку Бражко – Шапаренко – Герреро, а затем и команду Тиаре – Диалло – Огундана.
В это время те игроки, которые недавно восстановились от повреждений или не участвовали в матче с «Вересом», отрабатывали удары и выходы один на один с голкиперами.
В этой группе работал и Ярмоленко, который перешел от беговой и восстановительной работы в зале к тренировкам с мячом. После занятий Андрей дополнительно работал над ударами.
На субботу и воскресенье в рабочем графике команды также запланированы по две тренировки.
