Украина. Премьер лига
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста

Андрей Ярмоленко перешел от восстановительной работы к тренировкам с мячом

«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» сообщило о возвращении в строй ветерана команды, вингера Андрея Ярмоленко, который находился в лазарете из-за повреждения.

Пресс-служба «бело-синих» опубликовала видео тренировок опытного футболиста со словами «Король Украины».

На следующий день после контрольного матча с «Вересом» динамовцы провели две тренировки на сборе в Турции. Утреннее состоялось в отеле, где игроков ждало занятие по аэробике.

Это уже не первая подобная тренировка на этом сборе, которая помогает футболистам активизироваться и возобновиться после больших нагрузок.

Вечерняя сессия прошла на тренировочном поле. После разминки полевые игроки разделились на две группы. Те, кто участвовал в спарринге с «Вересом«, соревновались в теннисбол в тройках.

Наиболее успешной оказалась команда Виталия Буяльского, Александра Караваева и Владислава Дубинчака. Сначала они победили тройку Бражко – Шапаренко – Герреро, а затем и команду Тиаре – Диалло – Огундана.

В это время те игроки, которые недавно восстановились от повреждений или не участвовали в матче с «Вересом», отрабатывали удары и выходы один на один с голкиперами.

В этой группе работал и Ярмоленко, который перешел от беговой и восстановительной работы в зале к тренировкам с мячом. После занятий Андрей дополнительно работал над ударами.

На субботу и воскресенье в рабочем графике команды также запланированы по две тренировки.

Николай Тытюк
Spaceman
Дожились,що абсолютно посереднього футбольора підняли в ранг короля і легенди..Сумно..
