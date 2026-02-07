Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер сделал предложение о переходе 21-летнего бразильского защитника
07 февраля 2026, 11:22
Шахтер сделал предложение о переходе 21-летнего бразильского защитника

«Гойяс» готов отпустить Диего Кайто в Украину, но только на условиях полноценного трансфера

Шахтер сделал предложение о переходе 21-летнего бразильского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Кайто

Донецкий «Шахтер» обратился с предложением об аренде 21-летнего защитника Диего Кайто, контракт которого принадлежит футбольному клубу «Гойяс».

По информации издания Globo Esports, «горняки» планируют арендовать футболиста на полгода с опцией возможного выкупа после завершения сезона 2025/26.

Переговоры между клубами не продвинулись из-за позиции «Гойяс», который готов отпустить Диего, но только на условиях полноценного трансфера.

Кайто провел в составе «Гойяс» 57 матчей на профессиональном уровне, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Контракт защитника истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Диего принял участие в трех играх и записал на свой счет один забитый мяч.

чемпионат Бразилии по футболу Гойяс Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Globo Esporte
