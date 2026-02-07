Шахтер сделал предложение о переходе 21-летнего бразильского защитника
«Гойяс» готов отпустить Диего Кайто в Украину, но только на условиях полноценного трансфера
Донецкий «Шахтер» обратился с предложением об аренде 21-летнего защитника Диего Кайто, контракт которого принадлежит футбольному клубу «Гойяс».
По информации издания Globo Esports, «горняки» планируют арендовать футболиста на полгода с опцией возможного выкупа после завершения сезона 2025/26.
Переговоры между клубами не продвинулись из-за позиции «Гойяс», который готов отпустить Диего, но только на условиях полноценного трансфера.
Кайто провел в составе «Гойяс» 57 матчей на профессиональном уровне, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
Контракт защитника истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Диего принял участие в трех играх и записал на свой счет один забитый мяч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криворожский Кривбасс официально исключен из состава участников баскетбольной Суперлиги
Все из-за критики Лужного в своей автобиографии