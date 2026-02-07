Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два удаления и дебют Авуду. ЛНЗ обыграл Колос на сборах в Турции
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
07.02.2026 10:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 12:27 | Обновлено 07 февраля 2026, 13:33
378
0

Два удаления и дебют Авуду. ЛНЗ обыграл Колос на сборах в Турции

Единственный гол в матче забил Илья Путря

ФК Колос.

Ковалевский Колос и черкасский ЛНЗ активно готовятся к старту второй части нынешнего сезона УПЛ. Команды провели очный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Ребята Руслана Костышина активнее начали матч. Стремительный прорыв Алефиренко заставил сфолить Адама Якубу и арбитр показал легионеру красную карточку – по договоренности команд «фиолетовые» провели замену, выпустив Назария Муравского.

После этого момента ЛНЗ перехватило инициативу в игре. Подопечные Виталия Пономарева заиграли активнее, создав несколько опасных моментов у ворот Колоса. На 25 минуте игры именно «фиолетовые» открыли счет во встрече – Илья Путря расстроил голкипера ковалевского клуба после замечательного обыгрыша и передачи от Беннетта.

Второй тайм тоже был под контролем подопечных Пономарева. «Фиолетовые» создали несколько опасных моментов и даже поразили ворота соперника – на 70 минуте игры гол забил Кравчук, но арбитр зафиксировал офсайд.

ЛНЗ доигрывал этот матч в меньшинстве. Арбитр удалил с поля Мирослава Доника, за грубый фол против соперника. Свои минуты получили и другие представители академии «фиолетовых». Против Колоса сыграли Орест Лепский (U-19), Егор Шевченко (U-16) и Назар Смотрицкий (U-17). Также в этом матче дебютировал Абдул Авуду.

Уже сегодня, 7 февраля, в 16:00 по киевскому времени команды снова сыграют между собой. Во втором матче каждый из наставников сможет проверить других футболистов, находящихся в расположении клубов.

Контрольные матчи. 7 февраля

Колос – ЛНЗ – 0:1

Гол: Путря: 25

Удаление: Якубу, 7 (замена по договоренности команд), Доник, 77

Олег Вахоцкий
